Arezzo: aprono la tomba per la sepoltura, ma è piena d'acqua. Il figlio: "Nessun rispetto per i morti"

Un’altra storia che sa di beffa nel momento più doloroso per una famiglia: la morte di un congiunto. Dopo la salma costretta a riposare al cimitero di Frassineto, perché a Olmo non c’era posto, un altro simile episodio si è consumato nei giorni scorsi stavolta al cimitero di Policiano. Due posti diversi, ma che in comune hanno il fatto di essere cimiteri di periferia. Stavolta il posto non c’entra, quanto piuttosto le condizioni nelle quali versava la tomba che avrebbe dovuto accogliere le ceneri di un defunto. “E’ successo che dopo la morte di mio padre - racconta il figlio - siamo andati a controllare il posto per la sepoltura. Ma quando abbiamo aperto il loculo questo era pieno d’acqua”. La famiglia si è data subito da fare per trovare un nuovo posto e sarebbe stato bello se questo fosse avvenuto a Policiano, ma il loculo allagato non era solo uno, “ma tutti sono così. Praticamente se uno non se ne fosse accorto prima, anche le ceneri di mio padre avrebbero ‘galleggiato’ nell’acqua, come penso che altre ce ne saranno. E se fosse successo il giorno del funerale, magari nemmeno noi ce ne saremmo accorti, perché forse, avremmo detto che si trattava di umidità”. Invece la famiglia ha potuto trovare subito un’altra sistemazione per il proprio caro. “Siamo riusciti a trovare un posto ad Arezzo. Adesso è nel crematorio, ma spero presto di portarlo a casa sua, a Policiano”. Un’altra situazione, dopo quella di Olmo, che colpisce una famiglia in uno dei momenti più brutti: “Io penso che una degna sepoltura la dobbiamo ai nostri cari. Non è giusto che proprio il giorno nel quale li dobbiamo seppellire, non trovino posto, oppure i loculi sono in una brutta situazione. Penso che qualcuno dovrà cominciare a fare qualcosa per i cimiteri di provincia”, sottolinea la famiglia.

E nell’ultimo consiglio comunale Scelgo Arezzo e Pd hanno sollevato la questione degli spazi cimiteriali in un’apposita interrogazione. Valentina Sileno ha stretto il focus, partendo proprio dal caso del cimitero di Olmo sollevato dal Corriere di Arezzo, sulla riesumazione delle salme giacenti da oltre 40 anni chiedendo chiarimenti sul modo in cui avviene.

Giovanni Donati del Pd ha ricordato la carenza attuale dei posti liberi che si sono progressivamente assottigliati negli anni: “questo segnale evidenzia che i cimiteri non vengono più gestiti ma restano in balia degli eventi. E lo conferma un ulteriore indizio: alcuni, sempre di frazione, presentano paradossalmente moltissimi posti liberi”. Ma in alcune frazione, come dimostrato, i loculi sono anche in condizione di non accogliere una salma. “Facciamo appello - conclude la famiglia del defunto - anche a chi ha parenti nel cimitero di Policiano che chieda lo stato delle tombe. Ognuno ha diritto di riposare in pace e non galleggiare sull’acqua”.



