Badia Tedalda: mobilitazione per fare rinascere Montebotolino. Appello al presidente Giani

Sembra una favola e per certi tratti lo è davvero. C’è un paese, che si chiama Montebotolino. Da lassù, dentro il comune di Badia Tedalda, si domina il paradiso. Non a caso è stato denominato “il paese sul paradiso”. Dal 2011 è disabitato, da quando l’unico residente è morto. Ma adesso c’è la possibilità per fare rivivere questo gioiello dove si conservano case e tesori. E il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, l’ha colta al volo. Di cosa si tratta ce lo spiega lui stesso che sabato, insieme ai proprietari delle case di Montebotolino, hanno costituito il comitato partner del progetto. “La nostra candidatura sul borgo disabitato di Montebotolino è per essere scelti dalla Regione Toscana come unico ‘progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante’. Questa è la linea di azione A, dell’intervento 2.1 (Attrattività dei Borghi) della componente M1C3 (Turismo e Cultura) del Pnrr. Per ognuno dei 21 progetti (uno per regione e uno per le province autonoma di Trento e Bolzano) sono stanziati 20 milioni di euro. Con 20 milioni di euro facciamo risorgere Montebotolino e con una serie di interventi intelligenti lo ripopoliamo e lo facciamo divenire una attrattiva turistica che salverà dallo spopolamento l’intero comune di Badia Tedalda”. Un progetto ambizioso sul quale Alberto Santucci ha subito messo gli occhi per il bene della sua comunità. Ha coinvolto tecnici e impiegati del Comune, appunto i proprietari delle case in quella che è una vera e propria corsa contro il tempo. Perché entro mercoledì 2 febbraio, cioè dopo domani, tutta la documentazione dovrà essere consegnata alla Regione Toscana entro e non oltre le ore 13. E dunque che cosa succede? Succede che il sindaco Alberto Santucci ha preso carta e penna e ha scritto al Governatore della Toscana, Eugenio Giani. Un appello accorato per chiedere più tempo: “Caro Governatore, noi siamo pronti a presentare la candidatura del nostro splendido borgo disabitato di Montebotolino, ma non puoi darci solo undici giorni per compilare la complessa scheda B di progetto che richiede 3 pagine di allegati: relazioni, descrizioni, planimetrie, programmi, cronoprogrammi, inquadramenti, stime economiche, foto e quant’altro”. E dunque che cosa vorrebbe Santucci, ma anche tutti gli abitanti di Montebotolino? “Altri dieci giorni di tempo. Per favore. Spostare la data di consegna dal 2 al 12 di febbraio. Abbiamo ricevuto solo il 17 gennaio tutta la documentazione e i nostri uffici anche se lavorano giorno e notte non ce la fanno a consegnare tutto entro mercoledì. Per favore, Governatore, ci dia una proroga di 10 giorni. Consegneremo tutto il 12 febbraio”. Ma in che cosa consiste la rinascita di Montebotolino? “L’idea progettuale è quella di realizzare investimenti, rigenerare e riqualificare il borgo, renderlo attrattivo per un turismo sportivo e culturale e per una innovativa residenzialità e semi residenzialità occupazionale”. E ancora, spiega il primo cittadino di Badia Tedalda: “Albergo diffuso, acquisto e ristrutturazione delle case, ciclopiste, percorsi a piedi e percorsi tematici, pista di atterraggio per elicotteri. Insomma vogliamo che questo splendido borgo possa rinascere e un’idea così - conclude il sindaco Santucci - non può che essere vincente e rappresentare degnamente la Toscana”. E in attesa della risposta del Governatore, rientrato a Firenze dopo l’elezione del presidente della Repubblica (era tra i grandi elettori), negli uffici comunali di Badia si lavora e soprattutto si spera.

