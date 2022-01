Arezzo, ancora imbrattato il tunnel del parco Pertini appena ripulito

Alessandro Bindi 30 gennaio 2022 a

a

a

Tunnel parco Pertini imbrattato a poche ore dalla riqualificazione. Writer macchiano le pareti ripulite dall'amministrazione. Vanificato l’intervento di riqualificazione urbana. A colpi di bomboletta spray cancellati anche i soldi pubblici spesi per ripulire. L'ondata graffitara non si ferma in città. Inutili i tentativi di restituire decoro alle pareti dei sottopassi cittadini. È emblematico l'episodio accaduto in questo avvio dell'anno. Il Comune, accusato a più riprese dai cittadini di non prestare attenzione alla manutenzione del sottopasso che da via Crispi proietta all'interno del parco Pertini dell'elegante quartiere cittadino aveva tinteggiato di color grigio le pareti che erano state imbrattate fino all'inverosimile. Uno stratificarsi di inciviltà e maleducazione a disprezzo dei precedenti interventi di imbiancatura che già all’epoca della prima giunta Ghinelli avevano visto intraprendere un braccio di ferro tra graffitari e amministrazione con una ripetuta sfida a colpi di vernice bianca da una parte e tag dall’altra. Alla battaglia tra il pennello e la bomboletta spray, tra murales e vernice è seguita la tregua che ha finito per far prevalere gli imbrattamenti e quindi il degrado. Dopo ripetute segnalazioni e lamentele dei cittadini il Comune è tornato a stendere vernice tinteggiando le pareti di grigio anziché di bianco, lasciando alcuni pannelli “riservati” ai graffitari in modo che potessero esprimere la propria arte senza allargarsi agli spazi ripuliti. Un compromesso inutile. È infatti proprio sulle pareti ripulite che sono affiorate le solite tag accompagnate da frasi tra cui: “A noi tedeschi piace il cappuccino alle 17”. È un puro e semplice atto vandalico quello messo in atto, nottetempo. “Non sapevo che ai tedeschi piacesse il cappuccino” commenta l’assessore Alessandro Casi per sdrammatizzare ma evidentemente irritato dagli imbrattamenti a poche ore dall’intervento di riqualificazione. Un luogo comune, quello del cappuccino, e inadatto ad esprimere l'arte dei graffittari; un tema che, puntualmente accende il dibattito cittadino dopo le scie vandaliche tratteggiate a colpi di bomboletta spray per i tunnel, le strade e le piazze della città. Resta quindi aperta la problematica di come affrontare il fenomeno graffitari e di come far coincidere il desiderio di arte di alcuni con la necessità di mantenere il decoro della città. In aiuto potrebbe arrivare la legge regionale, approvata giovedì scorso con la quale il consiglio regionale toscano ha previsto due milioni di euro per sostenere iniziative rivolte ai giovani tra cui la street art. Sui social è la consigliera regionale Lucia De Robertis in queste ore ad aver annunciato: “Dal consiglio arrivano due milioni di euro per sostenere iniziative rivolte ai giovani. È stata infatti approvata la legge che eroga contributi ai comuni, di importo massimo di 15mila euro, per attivare alcune tipologie di iniziative dedicate all’aggregazione giovanile e al coinvolgimento sociale delle nuove generazioni. La legge prevede uno stanziamento di 400 mila euro per il sostegno ad iniziative di ‘street art’, 350 mila euro per la promozione di eventi come spettacoli e concerti con protagonisti i giovani toscani, 400 mila euro per progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, di spazi e immobili di proprietà comunale, 500 mila euro, infine, per interventi di valorizzazione di aree a verde pubblico e per la realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità. Le risorse saranno attivate con avviso pubblico”.

Magari il Comune insieme alle associazioni del territorio potrebbero intercettare le risorse regionali attraverso progetti mirati a riqualificare i tunnel cittadini.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.