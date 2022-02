Arezzo, protesta dei genitori davanti alla piscina: "Il gestore non può tenere in ostaggio lo sport"

Francesca Muzzi 01 febbraio 2022 a

Si sono ritrovati davanti alla piscina comunale chiusa ormai da due settimane. Sono i genitori dei ragazzi che non possono più nuotare, “perché un gestore, per quanto valide possano essere le sue motivazioni – dicono le famiglie – ha comunque deciso di tenere in ostaggio la città”. Era immaginabile che si arrivasse a questo punto. Da quando nel settembre scorso, la famiglia Magara che da sempre gestisce il palazzetto del nuoto, ha deciso di non chiedere il green pass appellandosi alla Costituzione e all’Europa. Da allora le forze dell’ordine gli hanno notificato sei multe e due settimane fa, l’ordinanza del sindaco Ghinelli, gli ha imposto la chiusura. Ma la beffa per i 170 ragazzi dell’agonistica, i frequentatori della piscina e tutti i dipendenti, non è finita qui. Perché se in un primo momento i ragazzi erano stati trasferiti alla piscina di Foiano – con tutti i disagi per le famiglie – pochi giorni fa anche questa è stata chiusa per lo stesso motivo, perché gestita sempre dalla solita società. E adesso? “Adesso con orari sempre più assurdi portiamo i ragazzi a Subbiano – spiega Angelo a nome del comitato dei genitori – Tanto che alla fine i nostri ragazzi dovranno smettere, perché così non possiamo andare avanti. Bene lo sport, ma la priorità resta sempre la scuola”. Nella giornata di lunedì una rappresentanza dei genitori ha incontrato l’assessore allo sport, Federico Scapecchi. “Ci ha detto che il Comune sta lavorando, dopo che la Chimera Nuoto, società che gestisce gli spazi acqua, si è offerta di chiedere il green pass al posto della gestione Magara. Ma comunque sia la situazione non è facile”. “Sinceramente una persona (il gestore della piscina, Valter Magara ndr) non può assolutamente tenere in ostaggio la città. Costringere gli atleti a non usufruire di un servizio pubblico e lasciare a casa dipendenti che alla fine perderanno il proprio posto di lavoro. Le battaglie sono tutte giuste, anche le stesse dei gestori della piscina, se però non interrompono un servizio per il quale noi genitori abbiamo pagato, così come tutti coloro che frequentano la piscina. A questo punto quello che vogliamo è che il gestore faccia un passo indietro e che riapra l’impianto chiedendo ciò che dice la legge e cioè il certificato verde”. “Non è giusto – continua Angelo – che questi ragazzi siano sottoposti a controlli delle forze dell’ordine magari mentre sono sotto la doccia. Penso che si sia tirata troppo la corda. Se Magara vuole combattere le sue battaglie, lo faccia pure, ma non a scapito dei nostri ragazzi. La piscina deve riaprire e lo deve fare seguendo le regole che ci sono. Green pass e quanto altro per permettere ai nostri ragazzi di continuare a nuotare e a fare sport”. Ieri erano circa una trentina le famiglie che si sono radunate davanti alla piscina. Da due settimane l’impianto è chiuso. Comunicazioni solo tramite la pagina facebook del palazzetto del nuoto. Sarà così anche per tutta questa settimana. La strada per riaprire attualmente appare in salita. Sembrava che la soluzione Chimera Nuoto che si è offerta per controllare il certificato verde fosse percorribile con facilità, ma ci sono molti cavilli che l’assessore allo sport Federico Scapecchi sta cercando di risolvere. Tra i problemi che ci sono quello che riguarda la C h i mera Nuoto, società sportiva. Ci dovrà infatti essere la certezza che dentro l’impianto non ci siano altre società sportive ad usufruire degli spazi acqua senza permesso. Il gestore, Valter Magara, non ha intenzione di muoversi dalla sua posizione e ciò complica le cose, anche perché basterebbe una delega al presidente della Chimera Nuoto, Massimo Coli per indirizzare la situazione verso la soluzione. Altrimenti, altra ipotesi, vale a dire quella di consegnare ad una terza società l’intera gestione dell’impianto che in quel caso verrebbe tolta a Magara. Nel frattempo però, in vial Gramsci dove la piscina dava vita ogni giorno all’angolo di strada, adesso c’è solo buio e tristezza nel vedere un impianto così chiuso e i ragazzi che devono restare all’asciutto. E senza sport

