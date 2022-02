Ad Arezzo nel fine settimana seconda Fiera Antiquaria del 2022: promozione e supporto agli operatori

Alessandro Bindi 03 febbraio 2022 a

a

a

Promozione incessante e mano tesa agli espositori. La Fiera Antiquaria si prepara ad affrontare la seconda edizione dell’anno tra incertezze sulle presenze e le sicure azioni messe in campo dall’amministrazione comunale per accogliere i protagonisti.

Prorogato il pacchetto di misure a sostegno che prevede la possibilità per gli espositori di richiedere il voucher per ottenere il rimborso del soggiorno in albergo durante il week end della Fiera Antiquaria. Di certo c'è anche la confermata presenza in piazza Sant’Agostino degli stand del mercatino dei non professionisti. Sono 28 le postazioni dedicate a chi offre le proprie creazioni fatte a mano, uscite da tempo dal circuito ufficiale della Fiera Antiquaria.

Un percorso di circa 240 posti per i quali ci sono 168 titolari e una ottantina di spuntisti che hanno già dichiarato la volontà per questo 2022 di presentarsi al mercato di antiquariato più antico e famoso d'Italia per il quale c’è voglia di rilancio.

Nota positiva di questo avvio dell’anno è il subingresso in due postazioni. Spesso è infatti accaduto che dopo la cessazione di un’attività si sia ridotto il numero dei titolari. Il subingresso adesso appare come un buon segnale di vitalità del settore. Resta da sciogliere l’incognita sul numero di espositori che si presenteranno ai nastri di partenza per la seconda edizione dell’anno.

Sabato 5 e domenica 6 febbraio le presenze potrebbero essere influenzate dalle quarantene legate alle eventuali positività degli addetti o ai contatti stretti che potrebbero tenere fermi a casa i protagonisti.

Di sicuro Arezzo Intour e l’amministrazione comunale ce la stanno mettendo tutta per coccolare gli antiquari.

L’accoglienza a loro riservata, anche in occasione della scorsa edizione di Capodanno, con l’omaggio della colazione è un piccolo ma significativo - e tra l’altro ben accetto - gesto di attenzione riservata. “L’amministrazione comunale” dichiara Simone Chierici, “prosegue nel costante impegno dedicato a promuovere e a valorizzare la Fiera nel doppio binario sia dell'accoglienza turistica per i visitatori sia per gli espositori protagonisti di ogni edizione”.

“La promozione della Antiquaria” aggiunge Chierici, “è praticamente costante e di edizione in edizione si rinnova sui social. Al tempo stesso pensiamo anche ad accogliere gli espositori. Durante questa fase resta l’esonero dal pagamento del suolo pubblico ed abbiamo rinnovato il voucher per il pernottamento. Una misura, quest’ultima, tra l’altro apprezzata ed utilizzata durante il 2021”.

Arezzo Intour continua quindi a credere nel valore della Fiera Antiquaria capace di rinnovarsi mensilmente e di offrire alla città un’occasione per dare una scossa all’indotto e al turismo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.