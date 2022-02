Arezzo, Banca Etruria: libro dell'ex direttore Berni racconta il crac. Intreccio di finanza e politica. Boschi, Renzi, Pd, Banca d'Italia

Luca Serafini 04 febbraio 2022 a

Un libro su Banca Etruria. Lo ha scritto Alfredo Berni, che dell’istituto di credito aretino è memoria storica, ex direttore generale e membro del cda. Una ricostruzione dettagliata e appassionata che spazia dalla nascita della banca nel 1882 al fatidico 11 febbraio 2016, data in cui il tribunale di Arezzo dichiarò l’insolvenza di Bpel. E proprio l’11 febbraio, sei anni dopo, nelle edicole e nelle librerie di Arezzo e provincia uscirà il volume “Amarcord di Banca Etruria - la banca sbancata, l’intreccio politico e finanziario”.

Perché questo libro?

“Perché Banca Etruria fa parte della nostra storia, ha inciso profondamente nel territorio e nel suo sviluppo, ma nella narrazione generale di questi anni è stata solo dileggiata. Si dimentica che nei suoi 133 anni di presenza sul territorio ha creato sviluppo e benessere, ha sostenuto l’economia, è stata di aiuto agli artigiani, ai commercianti, alle famiglie, ha contribuito a salvare e valorizzare il patrimonio culturale, basti pensare agli affreschi di Piero della Francesca e al crocifisso del Cimabue. Ma la banca è sparita senza che nessuno intervenisse realmente per salvarla. In questo libro io non parlo dei processi, mi fermo all’insolvenza come capolinea di una storia iniziata nel 1882 e racconto come nell’epilogo si svolsero i fatti, troppo spesso non lucidamente analizzati e compresi”.

Nella prima parte lei racconta la gloriosa storia della Popolare anche con riferimenti personali.

“Figlio di un dipendente della banca, ci sono entrato nel 1971 e ci ho lavorato 37 anni assumendo incarichi di vario tipo in tutti i settori: sono stato direttore generale e vice presidente nell’ultimo consiglio. Uscito nel 2008 per decisione dell’allora presidente Elio Faralli, non me la sentivo di lasciare Banca Etruria e con una lista di minoranza entrai nel cda nel 2011: ci sono rimasto fino alla fine, fino all’ultimo giorno. La mia vita è intrecciata a quella di Bpel. Famiglia, banca e calcio, che è la mia grande passione, e ricordo con nostalgia i tempi in cui eravamo sponsor dell’Arezzo che sfiorò la serie A”.

Perché con Faralli cessò la sintonia?

“Non c’era più feeling e come racconto nel libro, ci furono anche altri motivi. Quello comunque fu un periodo in cui il presidente cambiava spesso direttori”.

Perché la banca precipitò? Rese dei conti nel Pd, contrasti tra Renzi e Visco, mondo bancario instabile.

“Il libro narra dell’intreccio politico e finanziario, dal mio racconto dei fatti vissuti personalmente alla fine ciascuno potrà trarre le sue conclusioni. La presenza di Pier Luigi Boschi nel Cda, i conflitti istituzionali tra Matteo Renzi e la Banca d’Italia, le faide politiche, il progetto di consolidamento e concentrazione del sistema bancario perseguito dalla Banca d’Italia, la cornice europea. Tutti fattori che hanno agito in concorso. E hanno determinato per la banca , in un contesto di crisi di sistema, una gestione della crisi pilotata al fallimento”.

Quindi chi è il vero colpevole della fine di Bpel?

“In quegli anni le crisi bancarie sono state infinite, Ancona, Ferrara, Chieti, Vicenza, Veneto banca , Mps , Carige, Popolare Bari, molte realtà del credito cooperativo e naturalmente anche Arezzo con Banca Etruria. Non è possibile che in tutte queste realtà ci fossero amministratori e dirigenti corrotti e collusi, tutte le banche erano vigilate costantemente da Banca d’Italia”.

Ci furono fattori esterni?

“Cerco di individuarli nel mio racconto. E’ un atto dovuto anche verso i risparmiatori che si sono sentiti traditi dalla loro banca”.

L’inchiesta giudiziaria su scelte e affidamenti ritenuti deleteri per Bpel ha colpito anche lei.

“Non affronto questo tema nel libro, personalmente sto aspettando l’appello dopo il processo affrontato con rito abbreviato in relazione ad una sola pratica che avevo seguito nel 2005 e fino al 2008 anno in cui sono uscito dalla banca. Ad aprile ci sarà il nuovo giudizio, aspetto con fiducia”.

Intanto esce Amarcord.

“Non riguarda affatto la mia vicenda processuale né di altri. Non è una difesa ma una esposizione. Un atto sincero che mi sono sentito in dovere di scrivere. Un racconto in presa diretta che credo serva come elemento di conoscenza e chiarezza in questa fase in cui Banca Etruria si è dispersa in mille rivoli, dopo Ubi, con Bpr e Intesa. E ci si dimentica delle ricadute economiche e sociali della banca sul territorio, penso a tutti coloro che nel tempo si sono avvicinati come clienti e soci fornitori, i dipendenti usciti dalle scuole del territorio, le famiglie. 133 anni di storia che non possono non lasciare una traccia. E, anzi, vorrei lanciare un appello”.

Quale appello?

“Qualcuno dovrebbe sentirsi in dovere di salvare e raccogliere l’archivio storico della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. Le carte mi risulta che fossero in parte nella sede di Corso Italia e in parte in via Calamandrei, ora passate a due istituti diversi. Quei documenti hanno un valore importante. Non vorrei facessero la fine, come pare sia avvenuto, di tutte le preziose pubblicazioni culturali promosse da Bpel distrutte perché, in quanto di Banca Etruria, ritenute sconvenienti e da eliminare”.



