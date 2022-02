L'Arezzo di Mariotti tra uscite eccellenti ("Chi non è contento vada") e Unipomezia in arrivo al Comunale

Nicola Brandini 04 febbraio 2022 a

Stretta tra una partita e l’altra a distanza di pochi giorni, e con il malcontento generale che si è creato negli ultimi giorni intorno a squadra e società, l’Arezzo sembra non riuscire più a riprendere fiato.

E siamo solo a metà di una stagione già compromessa, dove ogni partita sembra una montagna da scalare. Il pareggio di Civita Castellana, acciuffato nei minuti finali grazie al gol di Persano, di certo non ha migliorato l’umore né fuori né dentro lo spogliatoio.

Un pareggio che ha il sapore amaro di un trascinarsi avanti per inerzia, e con alcune sirene di calciomercato (in uscita) che hanno iniziato a suonare. Paolo Lomasto, Ciro Foggia e Nicola Strambelli sembrano intenzionati a cambiare aria, che ad Arezzo si sta facendo molto pesante.

Le parole di Mariotti, poi, al termine della partita a Civita Castellana, l’hanno in qualche modo confermato seppur indirettamente. “Qui non c’è nessun salvatore della patria”, ha detto il mister dell’Arezzo, lasciando intendere che nessuno in questo momento deve sentirsi indispensabile e per questo “costretto” a rimanere. E di tempo per scappare da una situazione che si è fatta molto complicata, in campo e fuori, alcuni calciatori ancora ce l’hanno.

Mancano sei giorni scarsi alla chiusura del mercato invernale, fissata per il 10 di febbraio. Poco meno di una settimana che si prospetta molto delicata, durante la quale non sono affatto da escludere alcune partenze eccellenti.

“Se qualcuno non è contento di rimanere è giusto che vada”, ha dichiarato senza troppi giri di parole Mariotti al termine di una partita in cui la squadra per lunghi tratti sembrava arresa, oltre che impaurita. È evidente che Mariotti non può aver pronunciato quelle parole senza pensare al loro peso: la sensazione è che il mister si sia accorto che all’interno dello spogliatoio ci sono alcuni calciatori intenzionati ad andarsene.

Intanto tra meno di due giorni l’Arezzo dovrà scendere di nuovo in campo, domenica alle 14.30 al Comunale contro l’Unipomezia. Si prospetta un clima freddo al Comunale, sotto tutti i punti di vista. E a tal proposito nella giornata la società ha aperto la prevendita dei biglietti per la partita. I tagliandi, oltre che presso i consueti rivenditori tabaccheria del Bagnoro e Vieri Dischi, potranno essere acquistati anche presso l’Amaranto Store di via Madonna del Prato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

