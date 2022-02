Caos Arezzo, chi va e chi viene mentre i tifosi della Curva Sud annunciano la linea dura: il punto

Nicola Brandini 05 febbraio 2022 a

Sono giorni di grandi manovre e porte girevoli in casa Arezzo. Di fatto è stata la sconfitta di sabato scorso a Città di Castello contro il Trestina a dare il via ad una serie di stravolgimenti, sia a livello tecnico che a livello societario, tutt’ora in corso.

L’ultima novità, in ordine cronologico, è l’esclusione di Roberto Muzzi dall’organigramma societario. “La società sportiva Arezzo comunica che a partire dalla data di oggi Roberto Muzzi non farà più parte dei quadri dirigenziali e dell’organigramma dell’Arezzo in qualità di responsabile del settore giovanile – si legge in una nota diramata dalla società nella tarda mattinata di ieri - Contestualmente – prosegue la nota - Giorgio Contu, già responsabile della scuola calcio, assume l’incarico di responsabile del vivaio amaranto”. Muzzi resterà quindi un “semplice” consigliere tecnico della società, ma fuori dai quadri dirigenziali.

Le novità non mancano nemmeno a livello tecnico, e non sono meno importanti. La notizia era già nell’aria nella giornata di giovedì, ma ieri mattina è arrivata l’ufficialità: Strambelli, Lomasto e Foggia lasciano l’Arezzo.

“A seguito di una espressa richiesta formulata dai giocatori Paolo Lomasto, Nicola Strambelli e Ciro Foggia – si legge nel comunicato - nonostante l’intenzione della società di mantenere i contratti in essere, a partire dalla data di oggi i tre calciatori non fanno più parte del progetto tecnico del Cavallino avendo chiesto e ottenuto l’interruzione dei rispettivi accordi”.

L’Arezzo perde quindi tre pezzi da novanta che in qualche modo dovranno essere rimpiazzati.

Per caratteristiche Riccardo Doratiotto, trequartista e seconda punta classe ‘99, potrebbe prendere idealmente il posto di Strambelli: l’Arezzo ha ufficializzato il suo tesseramento già nella giornata di ieri e il calciatore sarà a disposizione di mister Mariotti per la partita di domani con l’Unipomezia. Un altro nome che circola è quello di Giulio Camerlinghi, anche lui classe ’99 proveniente dalla Pro Livorno. Occhi puntati anche sull’attaccante classe 2000 Pietro Morlandi, dal Trestina. Staremo a vedere.

Infine anche i tifosi hanno preso una posizione in aperta contestazione nei confronti della società. Nel pomeriggio di ieri si è diffuso un volantino a firma Curva Sud dal titolo Liberate l’Arezzo. “Domenica sarà l’ultima volta che entreremo nel nostro stadio fino al termine della stagione. La Curva Sud sarà presente solo in trasferta. Una decisione sofferta ma necessaria per lanciare forte il nostro grido: mai con questa società”.

Lo scollamento è divenuto ormai totale e irreparabile, a meno di ventiquattro ore dall’ennesima partita che si preannuncia a dir poco delicata.

