C'è l'Arezzo al Comunale: è una domenica di fuoco. Biglietti per la tribuna non disponibili

Nicola Brandini 05 febbraio 2022 a

a

a

Oggi l’Arezzo torna in campo, alle 14.30 al Comunale contro l’Unipomezia in una partita infuocata dentro e fuori dal campo. I tifosi promettono che “questa sarà l’ultima domenica al Comunale, poi solo in trasferta”. Un clima rovente, mentre dall’Arezzo fanno sapere che “a seguito di disposizioni indipendenti dalla nostra volontà, oggi non sarà possibile acquistare i biglietti di tribuna laterale, centrale e centralissima”. Intanto nella giornata di ieri la S.S. Arezzo ha ufficializzato l’ingresso di una nuova figura all’interno dei quadri dirigenziali: si tratta di Sebastiano Cannella, “nuovo responsabile relazioni istituzionali e relazioni esterne e progetti sociali del club”. Lato sportivo mister Mariotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida delicata per l’Arezzo, la seconda da quando è stato richiamato in panchina dopo l’esonero di Sussi. “È un momento molto difficile, poi nel calcio è sempre tutto il contrario di tutto, è un mondo fatto di tante parole e pochi fatti in tutte le componenti”, ha esordito un Mariotti visibilmente deluso e dispiaciuto della situazione che si è venuta a creare dentro e intorno alla sua squadra. “Dovremmo riportare il calcio alla sua essenza, fatta di gioia, e non ad una questione di vita o di morte – prosegue Mariotti – invece qui mi sembra che c’è tutto fuorché gioia. Dobbiamo andare in campo e fare il nostro mestiere, ma ricordo che in D c’è l’obbligo di schierare quattro giovani, ragazzi che hanno 18 o 19 anni, e se vogliamo che siano già uomini non abbiamo capito niente. Vanno sostenuti”. Mariotti parla solo di chi avrà a disposizione, mentre evita di commentare l’addio forzato di Lomasto, Foggia e Strambelli. “Saremo contati – ammette il mister - ma ho chiesto grande dignità ai ragazzi, cercando di farci scivolare addosso tutto quello che ci gira intorno. Siamo in mezzo ad un fuoco incrociato, è una situazione tosta, ma siamo qui è per lottare e sono convinto che chi scenderà in campo darà tutto”. La società in evidente confusione, con giocatori che partono e nuovi dirigenti che arrivano, la dura contestazione dei tifosi, tutti fattori che influenzano molto l’umore di una squadra che non riesce a trovare il bandolo della matassa per uscire da questa situazione. “Per questi ragazzi io ci metto la faccia – ha detto il mister – li voglio tutelare e proteggere”. E come spesso accade in queste situazioni di emergenza, piove anche sul bagnato: Pizzutelli ha avuto un risentimento al polpaccio e non sarà della partita. “Siamo in 19 – prosegue il mister – ma mi aspetto una partita di carattere, una squadra operaria, meno attenta al gioco e più alla sostanza”. Insomma, testa solo al campo, smettendo di pensare in continuazione al mercato: di quello Mariotti non vuol più sentir parlare. “Siamo una squadra dalle porte girevoli e non va bene – ammette infine Mariotti con una punta di amarezza - così non si creerà mai un’ossatura. A me non piace tutto questo scambio di ragazzi. Siamo in serie D, ci sono i giovani e dobbiamo tutelarli. È questo che lascia l’amaro in bocca: non sapere chi siamo, che siamo in serie D”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.