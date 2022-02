Sanremo, quei brividi aretini con il clarino di Cuseri, Jovanotti e la casa discografica Woodworm

Luca Serafini 07 febbraio 2022 a

Brividi aretini a Sanremo. Il clarinetto di Giulio Cuseri nell’Inno di Mameli tocca corde patriottiche, l’iniezione di gioia post pandemia del cortonese/planetario Lorenzo Jovanotti fa volare Gianni Morandi (terzo classificato e premio sala stampa Lucio Dalla), la casa discografica aretina Woodworm fa ballare tutti con Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista (7° posto) e intriga con Aka 7even (Perfetta Così). Sì ci sono piacevoli bagliori locali nello sfolgorante contenitore nazional-popolare dell’Ariston che Amadeus ha sublimato su livelli forse mai raggiunti.

La serata finale vinta da Brividi di Mahmood e Blanco si era aperta con le immagini e le note della banda della Guardia di Finanza dove da una vita suona Giulio Cuseri, musicista nato a Castiglion Fiorentino e residente a Subbiano. Clarinettista di ottime qualità, Cuseri ha eseguito con i colleghi l’inno nazionale divenuto emozionante sigla e copertina del grande evento musicale e di costume. Una partecipazione al Festival annunciata nei giorni scorsi proprio dal Corriere di Arezzo e che ha mobiliato molti, pronti a cercare nella banda il volto familiare di Giulio Cuseri, scattare foto e fare video. Lui dall’Ariston ha inviato un selfie durante le prove e l’immagine ha fatto il giro dei social con tanto di post, fiero e orgoglioso, del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli.

Bello l’omaggio a Cortona, il venerdì, da parte di Lorenzo Cherubini Jovanotti: ha interpretato Che sarà, la celebre canzone di Franco Migliacci dedicata al “paese mio che stai sulla collina”, città di entrambi. Semplice e intenso, Jova, che insieme a Morandi sul palco aveva proposto il medley dei loro pezzi, risultato vincitore della serata delle cover. Ma è il brano scritto da Lorenzo, Apri tutte le Porte, che già martella nelle teste degli italiani con quelle frasi motivazionali e positive, nel senso non sanitario del termine: “Vai così, vai così, vai così, vai così / Stai andando forte / Apri tutte le porte / Gioca tutte le carte / Fai entrare il sole / Stai andando forte / Apri tutte le porte / Brucia tutte le scorte / Fai entrare il sole”.

E poi c’è Woodworm, la casa discografica di Marco Gallorini e Andrea Marmorini, ormai realtà consolidata del panorama musicale. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, cioè La Rappresentante di Lista, ha coinvolto per il ritmo coinvolgente e il lessico che si spinge sull’audace riferimento al posteriore da utilizzare per esprimersi: “Ti saluto con amore / Con le mani, con le mani, con le mani / Ciao ciao Con i piedi, con i piedi, con i piedi / Ciao ciao / E con la testa, con il petto, con il cuore / Ciao ciao E con le gambe, con il culo, coi miei occhi”. Applausi e tormentone assicurato. Interessante poi Aka 7even con l’appassionato invito ad accettare e accettarsi: “Non vedi che sei bella, bella, bella così / Sei perfetta così, così, così, così / Nei tuoi difetti / Nelle imperfezioni”.

Cala dunque il sipario sul 72° Festival della canzone italiana che ci regala suoni e parole di cui nutrirsi. Nel veder sfilare sul palco artisti e personaggi che nel tempo pre Covid calcavano le scene fisiche, viene tanta voglia di tornare alle stagioni normali di prima, che fossero concerti, sagre, serate in discoteca. Solo due flash tra i mille: chi ricorda Gianluca Grignani a Vota la Voce in piazza Grande insieme agli altri big del momento? Oppure, sempre per rimanere ai volti visti a Sanremo, Orietta Berti sul palco della Sagra della Nana a Montagnano? O mille altre situazioni dal rock al rap, dal melodico alla dance, che regalavano leggerezza e brividi? Dai che ci torneremo.

