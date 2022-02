Cortona, marito e moglie muoiono a poche ore di distanza. Dalla fuitina all'ultimo giorno, sempre insieme

Lilly Magi 08 febbraio 2022 a

a

a

Se ne sono andati insieme come insieme avevano voluto vivere la loro vita. Lei, Emma Lodovichi, 81 anni, lui Armando Gregori, 84 anni, residenti a Farneta e molto conosciuti nel Cortonese. I due hanno avuto la fortuna di vivere una storia d'amore durata un'intera esistenza, così ci racconta il nipote, Loris Salvadori. “Si erano voluti per forza a dispetto del consenso dei familiari e per evitare forzature avevano fatto quella che si chiamava la fuitina, che obbligava i fuggitivi e le famiglie a ricorrere, poi, al matrimonio riparatore.

Lei era infatti promessa ad un altro uomo, come era in uso fare diversi anni fa, ma a Emma non piaceva perché era innamorata di Armando. Per questa ragione inscenarono la fuitina per mettere tutti di fronte al fatto compiuto. Loro si sono voluti sempre bene, dove andava lui andava lei, quello che decideva uno era legge per l'altro". Così continua il racconto del nipote.

"Una coppia di esempio per tutti e non si sono voluti lasciare nemmeno di fronte all'ultimo passo: la morte. Erano entrambi anziani ma lucidissimi, purtroppo lei in particolare da due anni aveva contratto una grave malattia. Mio zio si rammaricava tanto delle sofferenze che sopportava la moglie e in ultimo diceva che non ce la faceva più a vederla patire in quel modo e che doveva fare qualcosa per aiutarla.

Sabato lui è deceduto e il giorno dopo se ne è andata anche lei. E' una strana coincidenza ma credo che si siano chiamati a vicenda per vivere insieme e in pace nell'aldilà". I funerali di Emma si sono svolti ieri, lunedì, e quelli del marito il giorno prima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.