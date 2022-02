Arezzo, Ghinelli e Tanti ricuciono la maggioranza: Lega e Fratelli d'Italia fanno pace dopo lo scontro sulla trasparenza

Luca Serafini 08 febbraio 2022 a

a

a

Fumata bianca a Palazzo Cavallo: dalla spaccatura alla compattezza. Sì, il centrodestra che guida il Comune di Arezzo ha siglato ieri la pace dopo l’aspro scontro tra Lega e Fratelli d’Italia durato giorni. Radunati nel pomeriggio dal sindaco Alessandro Ghinelli, gli alleati si sono inizialmente scaldati con un confronto piuttosto teso, poi hanno prevalso le ragioni della coalizione. La vice sindaco Lucia Tanti ci ha messo la sua mano ormai proverbiale di tessitrice, mentre tra partito della Meloni (c’erano Francesco Macrì e Gabriele Veneri) e Lega (Matteo Grassi e Paolo Enrico Ammirati) sono state deposte le clave per passare alla stretta di mano. Presenti nella stanza del sindaco a ri-cementare l’unione, Mennini di Forza Italia e Sarri di Ora Ghinelli. Al centro della disputa c’era la questione trasparenza, dopo che la Lega ha presentato una interrogazione al sindaco per conoscere eventuali nomi di consiglieri comunali che hanno ricevuto incarichi professionali da Coingas o Estra. L’iniziativa non era piaciuta affatto a FdI che aveva scritto a Ghinelli una lettera piuttosto accesa. L’interrogazione sembrava ai meloniani una mossa tendente a screditare qualcuno. Ma dopo qualche giorno di stracci lanciati in aria, le parti hanno convenuto che invece no, la trasparenza è sacra, la domanda lecita e avrà risposta. Il sindaco otterrà a stretto giro la risposta da Coingas, mentre essendo più lunghi i tempi di Estra, Ghinelli chiede ai 32 consiglieri di autodichiararsi, evidenziando gli eventuali punti di contatto professionali - incarichi di consulenza o altro - per le spa. Quindi la tempesta si è placata. Ma l’occasione è stata utile, dicono uscendo dall’incontro i protagonisti, per chiarirsi e impegnarsi a dialogare di più. La nota diffusa da Palazzo Cavallo, dice: “L'incontro convocato dal sindaco Alessandro Ghinelli ha avuto esiti positivi. La maggioranza di centrodestra ne esce rafforzata e con identità di vedute sui temi più generali della politica e dell'amministrazione del capoluogo e del suo territorio”. E ancora: “Al problema specifico posto dalla interrogazione della Lega sarà data risposta a seguito di una richiesta del sindaco ai consiglieri nella piena tutela della onorabilità dei professionisti. Oggetto dell'incontro oltre al ribadito stile di governo trasparente, solido e coeso, temi di politica generale che segneranno l'impegno dell'amministrazione e di tutte le forze politiche che la sostengono, quali la multiutility, la stazione dell'alta velocità e l'assetto istituzionale degli enti locali conseguente alla incompleta applicazione della Del Rio e che vede il sindaco Ghinelli impegnato quale coordinatore nazionale della consulta delle città medie Anci che verranno sviluppati nei prossimi mesi”. La settimana iniziata con la pace ritrovata, riserva venerdì l’udienza al Tar del Lazio per il ricorso contro la delibera Anac che ha fatto decadere Macrì da presidente di Estra. Una bella grana. In ballo, per ora, c’è la sospensiva. Se non arrivasse, nessun dramma, si attenderà l’udienza di merito. Macrì può tornare in sella se i giudici amministrativi bocciano l’impostazione di Anac secondo cui Coingas è una controllata del Comune di Arezzo (ma ha il 45% non il 51) e Estra un ente privato in controllo pubblico. Postulati della “inconferibilità” che vengono messi in discussione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.