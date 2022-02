Arezzo, rincari luce e gas: storie di imprese tartassate. "La mia bolletta passata da 3.700 a 12.000 euro"

Giovanna Belardi 08 febbraio 2022 a

Caro bollette, aziende sempre più in difficoltà. In qualsiasi settore produttivo i commenti sono gli stessi. Per tutti la luce come il gas sono elementi indispensabili per lavorare e la batosta arrivata con i pagamenti di gennaio ha messo in evidenza quanto pesante sia la situazione e guardare al futuro. Ecco la testimonianza di alcuni imprenditori in relazione all’ultima bolletta, segnalando cifre esorbitanti a confronto con quelle dello stesso periodo dello scorso anno o di appena pochi mesi fa.

“La bolletta del gas è stata di 12mila euro contro i 3.700 di quella di prima - spiega Stefano Rossi, pasta fresca Donna Eleonora di Anghiari -. Per me il gas è determinante per produrre. Non si sa come andrà a finire, e come faremo”. “Cifre esorbitanti, sono triplicate. E’ una situazione difficile: devono essere pagate ma i costi sono aumentati su tutto mentre noi cerchiamo tutti di tenere fermo il listino - aggiunge <CF1403>Pierluigi Marzocchi</CF>, Estetica Barbara -. La luce è tre volte di più rispetto a quello che pagavo, per il riscaldamento invece ho un contratto che mi tutela fino a marzo. E’ un momento complesso da gestire per le aziende”.

Un generale senso di sfiducia e di amarezza pervade anche chi nell’anno passato aveva concretamente avvertito nel proprio settore la fine della crisia: “Nel 2021 avevamo avuto una buona ripresa del fatturato e quindi per il momento si riesce a far fronte, ma non so se tutti sono nelle stesse condizioni - aggiunge Fabio Mascagni, di M.F di Mascagni e Fagioli, accessori pelletterie e presidente Cna -. E’ una situazione pesantissima. Per me l’energia elettrica è una materia prima, fondamentale per la produzione e con questi aumenti va a erodere gran parte dei margini di guadagno. A questo aggiungiamo i costi del carburante. Ci troviamo disarmati, davanti a queste dinamiche. Anche perché diventa difficile tutto, fare programmazioni, investimenti. Se qualcosa non cambia e non ci saranno interventi consistenti, ne conseguirà un brusco rallentamento della ripresa”.

“Abbiamo avuto una batosta enorme con il metano, che usiamo anche in carrozzeria - commenta Santi Casalini, Ivar Auto -. Si cerca di cambiare gestore ma è un po’ come inseguire le streghe. E’ un disagio immenso. Anche perché si partirà da marzo. Nessuno si rende conto che stanno massacrando le aziende. Ci sentiamo amareggiati, e abbandonati. Le soluzioni? Non ne vedo”.

“Ci sono colleghi che preferiscono lavorare di meno per abbassare i consumi - continua Andrea Cherubini, titolare di due lavanderie in città e presidente di Cna tintolavanderie -. Io ho il contratto bloccato per la luce ma la categoria sta accusando un forte contraccolpo. Per il nostro settore i costi energetici sono molto alti, adesso addirittura triplicati. I nostri associati ci hanno fatto vedere le loro ultime bollette confrontate con quelle dell’anno scorso: i consumi sono uguali ma i costi cresciuti a dismisura. Ci ritroviamo senza armi davanti a questo tipo di situazioni. Ci vorrebbe anche che qualcuno si occupasse di tutte quelle voci che sono attorno al costo in sé”. “L’ultima bolletta di energia elettrica normale eravamo sui 3 mila euro. Con l’ultima siamo arrivati a 6 mila - prosegue Valerio Milighetti, gommista -. Il metano non lo usiamo ma la luce per noi è essenziale. Ancora non abbiamo toccato i prezzi ma se dovesse continuare dovremo anche noi adeguarci”. Infine Catiuscia Fei, Confcommercio: “Gli aumenti li sentiamo anche noi, ricadono su tutto il tessuto economico. In imprese già provate dalla crisi pandemica diventano insostenibili. Deve intervenire il Governo”.

