Arezzo, Doratiotto fa il pieno di entusiasmo con il gol nella partita d'esordio in amaranto

Segnare un gol all’esordio ha sempre un sapore particolare, quasi magico. È successo a Riccardo Doratiotto, attaccante classe 1999 arrivato all’Arezzo nemmeno una settimana fa ma che già si è preso gli applausi del Comunale per un gol di pregevole fattura realizzato contro l’Unipomezia. È stata la rete del 3-0, che ha definitivamente chiuso la partita, ma è stato il gesto tecnico che ha impressionato di più. Non male come presentazione per un ragazzo poco più che ventenne. “È stata una bellissima sensazione – ha detto Doratiotto – anche perché venivo da un periodo in cui le cose non giravano, quindi è stata una soddisfazione che mi ha ripagato del lavoro fatto”. Doratiotto è originario di Cagliari e con la maglia della sua città ha svolto tutta la trafila nelle giovanili fino a guadagnarsi una maglia da titolare in serie A nella trasferta di “Marassi” contro la Sampdoria nella stagione 2018-2019. “A Cagliari sono cresciuto tanto, imparando da allenatori come Conti e Agostini”, confessa. Poi il trasferimento all’Olbia, in Lega Pro, dove ha collezionato 34 presenze e 2 reti. Questa stagione l’ha iniziata indossando la maglia del Montevarchi. “A Montevarchi – confessa Doratiotto – mi ha penalizzato il fatto di arrivare in ritardo, quando i miei compagni erano già avanti fisicamente, e questa cosa l’ho sofferta. Ho esordito solo dopo dieci giornate e mi sono reso conto che non rientravo nei piani dell’allenatore”. Adesso è arrivata l’occasione Arezzo, che non si è lasciato sfuggire. “Non ho esitato un attimo ad accettare – prosegue l’11 amaranto – avevo bisogno di cambiare aria per trovare continuità e nuovi stimoli”.

C’è da dire che l’ex Cagliari non ci ha messo molto ad ambientarsi nel mondo amaranto, impreziosendo la sua prima apparizione con la maglia dell’Arezzo con un gran gol al Comunale. “Nasco come attaccante esterno – conclude Doratiotto – ma nell’ultimo anno di Primavera giocavo seconda punta, il ruolo in cui mi trovo meglio. I ruoli del reparto offensivo li ho girati tutti e mi metto a disposizione del mister”. Intanto la squadra è tornata a correre sul campo “Lebole” in vista della sfida di domenica prossima sul campo del Montespaccato. Assente nella seduta di ieri pomeriggio Pizzutelli, mentre Magliocca e Giofrè hanno svolto un lavoro personalizzato. Si è invece allenato regolarmente con il resto della squadra Alessandro Marchi, uscito nel corso della partita contro l’Unipomezia per un fastidio alla caviglia. Oggi è in programma una doppia seduta (10.30 e 14.30), mentre domani è previsto un solo allenamento alle 14.30. Giovedì e venerdì la squadra si ritroverà di mattina, alle 11, così come sabato per la rifinitura.

