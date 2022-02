Arezzo, addio a monsignor Iacomoni ex parroco di Monte San Savino

09 febbraio 2022 a

Chiesa aretina in lutto. E' morto don Valter Iacomoni, parroco per diversi lustri della parrocchia di Monte San Savino, Si è spento oggi, mercoledì 9 febbraio. Monsignor Iacomoni è stato per lunghi anni punto di riferimento non solo per gli assidui frequentatori della chiesa, ma anche per tutti i cittadini, che lo hanno rispettato come guida spirituale.

La sua missione sacerdotale a Monte San Savino ebbe inizio nel maggio 1990 e nonostante che oggi alla guida della parrocchia savinese sia Don Valtere Tanganelli, Don Valter Iacomoni è rimasto nel cuore di tutti i savinesi. In molti, infatti, ricordano ancora i meritati festeggiamenti in suo onore del 29 giugno 2015 per i suoi sessantanove anni di sacerdozio.

Il funerale di Monsignor don Valter Iacomoni sarà celebrato giovedì 10 febbraio, alle ore 15 nella Chiesa di Sant'Agostino dal Vescovo della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro monsignor Riccardo Fontana.

Iacomoni è morto prima di arrivare al secolo di vita. Era ospite della Casa di Riposo Santa Maria Maddalena di Dreni.





