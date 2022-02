Arezzo, volpe fedele aspetta che i turisti olandesi tornino nell'agriturismo di Castiglion Fiorentino

Piero Rossi 09 febbraio 2022 a

a

a

Gli animali spesso sono più originali degli umani, che si danno tanto da fare per sorprendere il prossimo ma spesso arrivano al massimo ad essere ridicoli. Gli animali selvatici della nostra campagna, invece, non finiscono mai di sorprenderci. Questa volta si tratta ancora di una volpe che avevamo incontrato l'estate scorsa, ma abbiamo avuto modo di parlare della lince tornata in Val di Chio, della lupa apparsa tra le case con i suoi due lupacchiotti, della volpe che rubò le scarpe ai bambini olandesi, dei cinghialetti a cena dai turisti danesi ogni sera, alla stessa ora, tra ulivi, castagni e piscina.

La scorsa estate avevamo segnalato un video che girava su internet il cui protagonista era una giovane volpe che non si aggirava tra campi e pollai, come sarebbe suo costume, ma aveva soggiornato per una mezz'oretta nella casa che una coppia di olandesi ha acquistato e ristrutturato sui pendii sopra Petreto, nella località chiamata Campana. Lo strano era che in casa erano presenti anche i due proprietari, marito e moglie, e un loro amico, che la volpe non se ne era curata e aveva girato tutte le stanze dove si era fatta vanitosamente riprendere con un telefonino, che aveva accettato volentieri il cibo del gatto e non aveva reagito quando quest'ultimo, evidentemente stancatosi della inusuale presenza domestica, l'aveva fatta segno ad una scarica di zampate.

Finita l'estate e con il Covid imperversante a suggerire di starsene ognuno a casa sua, gli olandesi se ne sono tornati a casa, pur con il grande desiderio di poter tornare presto nel loro buen retiro in Val di Chio. La loro amica volpe, però, non li ha dimenticati, e staziona sempre a Campana, anche se non c'è nessuno cui far visita. Gli olandesi possiedono una jeep che usano per i loro spostamenti nella nostra canpagna. Quando sono ripartiti per il Nord Europa hanno lasciato il mezzo a casa di un loro amico che abita nella valle. Costui, di tanto in tanto, sale sulla jeep e se ne va a Campana, per controllare che sia tutto a posto, ma cosa succede: quando arriva alla casa ecco che si palesa la volpe che, riconosciuto l'automezzo degli olandesi, si presenta nelle vicinanze, nella speranza che i suoi amici siano finalmente tornati. Grande è la delusione quando vede che non si tratta degli Orange: la volpe se ne va con la coda tra le gambe e prende la via della sua limitrofa tana, in attesa del ritorno dei suoi amici olandesi. Le volpi delle fiabe antiche di Esopo o di Fedro avevano modalità umane, ma anche quella vera contemporanea di Campana non scherza, riguardo a sentimenti verso i suoi amici del Nord.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.