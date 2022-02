Arezzo, riapre la piscina no green pass. Ma resta sempre il nodo gestore

Francesca Muzzi 09 febbraio 2022 a

“Si riapre la piscina”. Lo annuncia il sindaco Alessandro Ghinelli in conferenza stampa insieme all’assessore Federico Scapecchi e al comandante dei vigili, Aldo Poponcini. E’ arrivata la firma sull’ordinanza che, almeno fino al 30 di aprile, dovrebbe mettere fine all’annosa questione cominciata a settembre e conclusa a metà gennaio con un’altra ordinanza di Ghinelli e, dopo sei multe, che intimava al gestore che non chiede il green pass, di chiudere l’impianto. “Si è praticamente conclusa - sottolinea il primo cittadino - grazie all’intervento del presidente dell’Asd Chimera, Massimo Coli al quale il Comune ha affidato gli spazi acqua e quindi sarà lui a fare entrare materialmente le persone. Sarà lui a fare il controllo del green pass che, come sapete, non vuole essere effettuato dal gestore e quindi si è risolto il problema che aveva privato dell’uso della piscina comunale molti appassionati di nuoto”. “Rimane aperta una posizione - sottolinea ancora il sindaco Ghinelli - non propriamente cristallina del soggetto giuridico che in nome e per conto del Comune sta gestendo la piscina e su questo parleranno più gli avvocati che non noi”. Federico Scapecchi, assessore allo sport, ha seguito fin dall’inizio il lungo percorso che alla fine ha portato: “A restituire la piscina agli aretini - dice - Non è possibile e ammissibile che la struttura possa rimanere chiusa in eterno, perché chi la gestisce non adempie ad un obbligo di legge”. “E’ stato fondamentale il passo della Chimera Nuoto che ha rotto questo fronte che si era creato per il bene dei ragazzi e di tutti gli sportivi. Quindi la Chimera Nuoto nei giorni e negli orari in cui fa piscina adempierà all’obbligo del controllo green pass. Non ci saranno altri soggetti, altre società all’interno della struttura, a meno che non seguano la stessa strada della Chimera Nuoto”. Accanto al sindaco e all’assessore, il comandante Aldo Poponcini che fin dall’inizio della vicenda, insieme alle altre forze dell’ordine, ha eseguito controlli alla piscina fino all’ultimo quando l’impianto è stato chiuso a metà gennaio. “La polizia municipale continuerà ad effettuare controlli affinché tutte le persone che accederanno all’impianto sportivo siano in possesso del green pass. Tutti. Sia chi accede al bar, chi alla palestra e chi alla piscina, compresi i gestori. Quindi faremo controlli affinché vengano rispettate le norme”. Ma quando verrà riaperta? “Nel momento in cui l’ordinanza è firmata - risponde l’assessore Scapecchi - la piscina può riaprire, poi se ci sono tempi tecnici per la riapertura, questo deciderà la Chimera Nuoto”. “Mi auguro che la piscina possa riaprire già lunedì - sottolinea il presidente dell’Asd Chimera, Massimo Coli - Vediamo se riusciamo anche a farlo per sabato”. Ma, ed è qui il nodo, chi si accolla i lavori di gestione per riaprire l’impianto? “Lo stesso gestore - risponde Coli - Magara deve provvedere al ripristino della piscina”. Ma a questo punto la domanda è: se Magara oltre che non provvedere al ripristino della piscina, non aprisse nemmeno i cancelli, che cosa succede? L’Asd Chimera ha le chiavi della piscina? “Le chiavi d’ingresso sì - risponde Coli - ma non quelle che regolano le pompe dell’acqua, per esempio. Incrociamo le dita”. E a questa domanda, l’assessore Scapecchi risponde: “Ne abbiamo viste di tutte, però Magara gestisce un esercizio pubblico e risponderà di una interruzione di tale servizio con le conseguenze che ci saranno”. Nel frattempo gli atleti e le rispettive famiglie che avevano manifestato una settimana fa tirano un sospiro di sollievo, mentre il presidente Massimo Coli sottolinea ancora: “come presidente della Chimera Nuoto, mi sono assunto l’impegno, peraltro alquanto oneroso, di controllare, personalmente o con addetti della società, che tutte le persone che partecipano alle attività sociali, atleti, utenti e personale, siano in possesso dei requisiti previsti dalle attuali disposizioni di legge per accedere all’impianto. Tutto questo nell’intento di agire al meglio per l’associazione che rappresento, sempre e comunque nel rispetto delle convenzioni in essere”.



