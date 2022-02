Arezzo, il Bar Momà rialza la saracinesca dopo due anni

Francesca Muzzi 09 febbraio 2022 a

a

a

Il Bar Momà riapre i battenti. Lo fa dopo due anni di sonno per colpa del Covid che, a volte, al titolare, Emanuele Gallorini sembrava eterno. Ha sperato, ha anche temuto che il suo locale, aperto alla Multisala nel 2004 (il primo), potesse non rivivere più. Invece la sua tenacia che insieme alla sorella Sonia gli ha fatto aprire altri due locali a Castiglion Fiorentino - Tirovino e il Drago - è stata premiata. Mercoledì scorso, 2 febbraio, il bar ha rivisto la luce. Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli ha stretto la mano a questi due ragazzi che non hanno mai mollato e che sono in società insieme dal 2001. “La nostra vicenda - racconta Emanuele - è uguale a quella di tanti altri esercenti. Nel marzo del 2020 abbiamo dovuto chiudere il bar per la pandemia. Un colpo, ma speravamo di riaprire quanto prima. Invece a luglio e agosto 2020 ci abbiamo riprovato, ma essendo un esercizio commerciale, la gente veniva poca e in più non potevamo fare gli happy hour”. A quel punto restava solo una cosa da fare: “Chiudere come abbiamo fatto, tanto che poi a ottobre del 2020 c’è stata l’altra chiusura. Ma stavolta non ci sono state aperture intermedie e il locale è stato chiuso per tutto il 2021”. Niente guadagni, nessun incasso e spese fisse, come l’affitto. “Per l’affitto mi è venuta incontro la società che gestisce la Multisala, la Novalis Spa, altrimenti non so quanto avrei resistito, avendo anche altri due locali a Castiglion Fiorentino”. Poi i dipendenti. Chi era assunto a contratto, “se n’è andato, perché doveva continuare a mantenere la famiglia e alcuni di loro hanno cambiato lavoro”. Mesi duri per Emanuele che ha pensato anche di “mollare tutto, perché non era affatto facile vedere uno spiraglio”. Poi finalmente è arrivato e il giovane titolare si è rimboccato le maniche e ha deciso di riaprire quella che è stata la sua terza creatura. “Piano piano abbiamo cominciato a tirare su la testa - dice Emanuele - e abbiamo ricominciato ad aprire”. E anche ad assumere. “Al Bar Momà ho preso tre persone e tutte di età diversa: 20, 32 e 48 anni”. Una scelta mirata, perché: “Nel mio staff lavorativo ci deve sempre essere il giusto mix tra dipendenti che hanno esperienza e altri che invece sono alle prime armi”. Adesso Emanuele ha ripreso la vita quasi normale, cioè quella prima del Covid, anche se dovrà “galoppare” per fare quadrare i conti: “Ma l’importante è essere tornati”. E anche chi frequenta la Multisala ha ritrovato finalmente quel pizzico di normalità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.