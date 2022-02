Arezzo, è morto l'avvocato Enrico Burali, mondo della giustizia in lutto. Aveva 65 anni

10 febbraio 2022 a

E’ morto improvvisamente l’avvocato Enrico Burali. Aveva 65 anni. Lo ha stroncato un malore nel pomeriggio di ieri mentre si accingeva ad uscire da casa per recarsi allo studio di via Isonzo. Per molti anni segretario dell’Ordine degli avvocati del foro di Arezzo, ne è stato anche presidente, dopo Piero Melani Graverini e prima di Roberto De Fraja che, addolorato, esprime il cordoglio dei colleghi avvocati. La notizia ha colto tutti di sorpresa suscitando commozione. Professionista stimato e conosciuto, Burali svolgeva l’attività soprattutto in campo civile. Preparato e innamorato del suo lavoro. Grande passione il calcio. La camera ardente sarà allestita alla Misericordia di via Garibaldi nella tarda mattinata di oggi. L’infarto lo ha sorpreso nell’abitazione del centro storico, vicino a Piazza Grande. Una fine improvvisa, come fu per il suo fraterno amico e collega, l’avvocato Antonio Bonacci, deceduto a 60 anni nel suo studio di via Crispi il 23 novembre 2018. La redazione del Corriere esprime sincere condoglianze alla moglie di Enrico Burali e ai suoi cari.

Lu.Se.

