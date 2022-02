Arezzo, non vogliono mostrare il green pass: tensione in due Uffici Postali, banca e negozio

10 febbraio 2022 a

Si rifiutano di mostrare il green pass e l'atteggiamento dei cittadini origina momenti di tensione per i quali devono intervenire i carabinieri. Ben quattro episodi in un solo giorno si sono verificati in provincia di Arezzo nella giornata di mercoledì 9 febbraio. Le situazioni sono avvenute in una banca di Terranuova Bracciolini, negli uffici postali di Montevarchi e Chiusi della Verna e in una attività commerciale di Poppi.

Sono partite le richieste di intervento al 112 e sul posto si sono recate le pattuglie. I carabinieri, fanno sapere dal comando provinciale, hanno spiegato alle persone la necessità di presentare il certificato verde per accedere ai servizi. In caso contrario non potevano entrare. In una delle circostanze, l'utente aveva regolarmente il green pass ma non intendeva mostrarlo e se ne è andato senza effettuare l'operazione.

Nessuno è stato colpito da verbali e sanzioni. I militari dell'Arma oltre a raccomandare ai cittadini di attenersi alle disposizioni dell'emergenza sanitaria, invitano i gestori di negozi e i responsabili di servizi nei quali la carta verde è obbligatoria di contattare i carabinieri qualora si verificassero situazioni del genere.

