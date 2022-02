Arezzo, morto avvocato Enrico Burali: funerale venerdì in Pieve. Il cordoglio dell'Ordine forense

10 febbraio 2022 a

"L’Ordine degli Avvocati di Arezzo piange la scomparsa dell’avvocato Enrico Burali, Consigliere e Segretario storico, già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, punto di riferimento per gli Avvocati". In una nota, l'Ordine degli avvocati di Arezzo ne ricorda "le doti di professionista qualificato e corretto e lo rimpiange come Collega e Amico insostituibile di tutta una vita".

Arezzo, è morto l'avvocato Enrico Burali, mondo della giustizia in lutto. Aveva 65 anni

Il funerale dell'avvocato Enrico Burali sarà celebrato domani, venerdì 11 febbraio 2022 alle 15 nella Pieve di Santa Maria ad Arezzo. Burali è morto per un infarto mercoledì pomeriggio nell'abitazione del centro storico vicino a Piazza Grande: dopo pranzo stava per tornare allo studio di via Isonzo. Aveva 65 anni. Grande commozione in tutto l'ambiente giudiziario di Arezzo, oltre agli avvocati anche i magistrati e tutto il personale del tribunale.

