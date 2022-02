Superenalotto, giocatore di Sansepolcro vince 50mila euro grazie alla Black Week

10 febbraio 2022 a

La fortuna bacia Sansepolcro. È stata presentata per l'incasso la vincita di uno dei 300 premi da 50mila euro ciascuno assegnati nei tre concorsi speciali Superenalotto della Black Week, le estrazioni del 23, 25 e 27 novembre 2021. La vincita, centrata tramite una giocata da App superlotterie è stata realizzata grazie a una scommessa online di soli 7 euro e 50. Il protagonista è un uomo di 37 anni che lavora come dipendente in un vivaio, coltiva il sogno di costruire una famiglia con la donna che ama. Progetto che ora il fortunato vincitore potrà tramutare in realtà.

"Sono una persona solare e ottimista – racconta ad Agipronews.it – ma con i piedi per terra. Per questo mi piace tentare la fortuna, consapevole del fatto che è sempre lei a scegliere dove posare il suo sguardo. Noi possiamo solo cercare di andarle incontro. E se i progetti che si hanno sono meritevoli, la speranza è ancora più forte". E magari la Dea Bendata decide di concedere un bacio, come ha fatto stavolta.

"Quando ho fatto la giocata vincente – rivela ancora il 37enne di Sansepolcro, in provincia di Arezzo – mi intrattenevo al telefono, distraendomi tra notizie e social quando poi il pensiero è andato alla mia fidanzata. È stato quello il momento in cui ho deciso di giocare. Poi la gioia immensa. Quando ho scoperto di aver vinto, la sera, controllando sull'App superlotterie, non ci potevo credere! Ero quasi incredulo che fosse capitato proprio a me!". Una vincita importante che consentirà al fortunato giocatore e alla sua compagna di portare avanti il sogno di costruire una famiglia. Intanto al Superenalotto continua la caccia al Sei che non viene indovinato dal 22 maggio 2021. Il jackpot continua a salire ed ha raggiunto l'incredibile somma di 154 milioni di euro. Il fortunato giocatore che azzeccherà la sestina vincente vedrà rivoluzionata la propria vita e quella delle generazioni future della sua famiglia.

