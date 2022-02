Arezzo, caso Estra: il giorno di Francesco Macrì al Tar. Ecco perché può tornare nel ruolo di presidente

Luca Serafini 11 febbraio 2022 a

E’ il giorno di Francesco Macrì. Oggi il Tar del Lazio affronta il controverso caso della sua decadenza da presidente di Estra. Un autentico terremoto al vertice della società dell’energia e del gas, con implicazioni economiche, politiche e giudiziarie.

Il ricorso di Macrì pone una serie di questioni giuridiche in base alle quali si ritiene illegittima la delibera 744 dell’Anac che l’11 novembre 2021 ha inibito Francesco Macrì dal ruolo che svolgeva fin dal 2016. Il motivo addotto dall’Autorità nazionale anticorruzione e per la trasparenza è questo: l’incarico non era conferibile a Macrì in quanto consigliere comunale di Arezzo, appena dimesso, quindi in contrasto quindi con l’articolo 7, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 39/2013 che prevede un periodo di “raffreddamento” prima di assumere incarichi in enti a controllo pubblico.

Ma Francesco Macrì, con l’avvocato Gaetano Viciconte, smonta pezzo a pezzo la delibera, oppone tutt’altra interpretazione dei fatti e delle norme e nell’udienza di oggi chiede la sospensiva di quel provvedimento, in attesa che sia poi svolta la discussione nel merito che in questi casi avviene più avanti. In caso di accoglimento dell’istanza di sospensiva, Macrì riprenderebbe subito le sue funzioni che nel frattempo sono state assunte da Alessandro Piazzi, che di Estra è anche amministratore delegato. [TESTO]Estra è controllata da 139 comuni toscani e marchigiani attraverso Consiag-Prato 39%, Coingas Arezzo 25%, Intesa Siena 25% e Viva Servizi-Ancona 10% ma opera nel mercato come un soggetto privato.[/TESTO] La partita è tutta da giocare e non c’è nulla di scontato. Un successo di Macrì sul terreno naturale della questione - la giustizia amministrativa - avrebbe conseguenze forti nel processo aperto davanti al tribunale di Arezzo dove per la nomina nel cda di Estra è a giudizio (abuso d’ufficio) anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Francesco Macrì era stato eletto al Comune per Fratelli d’Italia e rimase in carica fino all’1 settembre 2016. Il 12 di quel mese fu nominato presidente del cda di Estra, con successive riconferme il 31 luglio 2017 e il 15 luglio 2020. L’inconferibilità. per Anac, sarebbe scattata dal momento in cui Macrì ricevette cariche dirette gestionali. Ma la delibera 744 viene contestata su più fronti da Macrì. Intanto, si osserva, non è affatto vero il postulato che “il potere di nomina del Presidente del CdA di Estra attribuito a Coingas deve intendersi attribuito al Comune di Arezzo”. Cioè: non è il Comune di Arezzo che nomina direttamente il presidente di Estra. In mezzo ci sono dei passaggi, in primis in Coingas, dove il municipio aretino, pur socio di maggioranza, detiene il 45,17 delle quote sociali ma non la maggioranza assoluta. Quindi, anche se i patti sociali in Estra stabiliscono che sia Coingas a scegliere il presidente, non si può affermare che Macrì lo ha nominato il comune di Arezzo dove era consigliere. Il provvedimento di decadenza, poi, sarebbe illegittimo per deficit e contraddizioni sul periodo in cui sarebbe scattata l’inconferibilità. Il soggetto che ha conferito l’incarico, altro vizio indicato nel ricorso di Macrì, non fu poi Coingas ma il cda di Estra: cosa ben diversa e quindi tale da far cadere l’impalcatura dell’inconferibilità. E ancora: la nomina di Macrì avvenne in modo avulso dalla previsione dai patti sociali, che erano scaduti. Insomma, la nomina a presidente del Cda di Estra, “non è stata disposta né dal Comune di Arezzo, né da Coingas, né dall’Assemblea di Estra, bensì, dall’organo amministrativo di Estra, senza che vi sia alcun collegamento con il patto parasociale citato dall’Anac”. Decine di pagine di ricorso dense di argomentazioni. Che toccano poi il tasto cruciale: Estra non sarebbe affatto un ente di diritto privato in controllo pubblico. Questione dibattutissima, dove nel penale il concetto non è passato. Ma il vaglio del Tar è altra cosa. Estra, riporta il ricorso, “è invece una società operante sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, cosicché la posizione dell’ente pubblico “controllante” (che peraltro nel caso di specie neppure si ravvisa) non è quella di committente/concedente pubblici servizi, ma semplicemente quella di un socio di società di capitali”. Quindi il decreto legge agganciato alla delibera Anac non c’entrerebbe nulla. Ma ci sono pure altri motivi portati da Macrì contro la sua decadenza, una mole di temi che potrebbero richiedere, anche per la sospensiva, una fase in cui i giudici si riserveranno la decisione.

