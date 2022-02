Arezzo, verso la Madonna del Conforto: tornano anche gli ambulanti

Francesca Muzzi 11 febbraio 2022 a

a

a

Si va verso un graduale ritorno alla normalità anche per la festa della Madonna del Conforto. Martedì 15 febbraio, la città salirà in duomo a rendere omaggio all’immagine sacra e ricordando il miracolo che salvò gli aretini dal terremoto. Rispetto allo scorso anno quando comunque la festa venne celebrata con tante norme di sicurezza per la pandemia, quest’anno ci sarà un leggero allargamento. A cominciare “dal ritorno degli ambulanti dopo due anni”, sottolinea il prefetto Maddalena De Luca al termine del tavolo sulla sicurezza. “Gli ambulanti saranno sempre posizionati nei dintorni del duomo, come accadeva negli anni precedenti alla pandemia”. Saranno sei i banchi previsti. E già questo dà la dimensione del graduale ritorno alla normalità. Ma nello stesso tempo saranno comunque garantite tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare assembramenti. “Prima fra tutti l’uso della mascherina - sottolinea il prefetto - che sarà obbligatoria già nei dintorni del duomo”. Con la caduta dell’obbligo di indossarla all’area aperta, resta comunque “la obbligatorietà di tenerla quando ci sono situazioni di assembramento. E la festa religiosa è una di queste. Quindi già la mascherina in zona duomo. Ovviamente dovrà essere indossata anche dentro la chiesa”. Non è escluso che il sindaco Alessandro Ghinelli per la sola giornata di martedì possa rimettere in funzione la stessa ordinanza della Città del Natale: “Anche se in quel caso - specifica Sua Eccellenza - si trattava di un’area più vasta”. A vigilare su tutto e tutti ci saranno oltre alla polizia municipale, anche i volontari di sei associazioni, capitanati da Flavio Sisi responsabile de La Racchetta, che coadiuveranno tutti i fedeli verso l’ingresso del duomo. “Gli ingressi - dice ancora De Luca - saranno tutti controllati. Ci saranno entrate e uscite obbligatorie. La celebrazione di martedì delle 10.30, la messa solenne, avrà un ingresso per 300 fedeli anziché per 500. Una festa nel rispetto di tutte le regole anti Covid”.

In questi giorni si stanno svolgendo le novene che accompagneranno i fedeli verso la celebrazione liturgica del prossimo 15 di febbraio. Oggi la novena sarà dedicata ai giovani, alle Caritas parrocchiali, alla Croce Rossa e Bianca, alle Confraternite di Misericordia e ai Gruppi donatori di sangue Fratres. Domani invece assisteranno tutte le parrocchie aretine, mentre lunedì 14 febbraio la messa sarà con i frati di Camaldoli e le famiglie aretine. Il giorno 15 febbraio, quello dove si ricorda il miracolo della Madonna del Conforto, la messa pontificale delle ore 10.30 in duomo, sarà presieduta dal cardinale Mario Grech segretario generale del sinodo dei vescovi, mentre alle 18 sarà l’Arcivescovo Riccardo Fontana a celebrarla. E sarà anche l’occasione per dare l’annuncio del trasferimento di alcuni parroci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.