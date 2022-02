Arezzo, pasticcere confeziona bombolone da un chilo e mezzo per sfida

Francesca Muzzi 11 febbraio 2022 a

a

a

Un bombolone da un chilo. Pesato e fotografato alla pasticceria Ciuri Ciuri ad Arezzo. Una bontà uscita dalle mani di Piero Misuraca che ha accettato una singolare sfida lanciata sul profilo social del gruppo “Sei di Arezzo se...”. “E’ successo che - racconta Piero - qualcuno mi ha detto che aveva letto un post dove invitava a confezionare un bombolone di un chilo”. Il post diceva così: “Sto cercando una pasticceria che possa fare un bombolone fritto alla crema da 1 kg”. Commenti e indicazioni a seguire. “Poi, come se non bastasse, da Palermo mi chiamano dei parenti per dirmi di confezionare il bombolone e così accetto quella che per noi era una vera e propria sfida”. Ora si fa presto a dire bombolone, ma se le dosi devono più che raddoppiare rispetto a quelle standard, anche la lievitazione e la frittura vanno di conseguenza. Per non parlare della crema. “Abbiamo fatto un impasto di circa 600 grammi. L’abbiamo fatto lievitare e poi è arrivata la parte più difficile”. Spiega ancora Piero: “Dopo la lievitazione il bombolone deve andare nella friggitrice. E’ il punto più impegnativo, perché non si deve sgonfiare e non deve perdere la lievitazione. Dal tavolo alla friggitrice è davvero un attimo e quindi bisogna stare molto attenti”. Ma stavolta, nonostante le dimensioni è andata bene: “Abbiamo messo il bombolone a friggere e lo abbiamo tolto in tempo per mettere la crema”. Ma quanta ce ne è voluta? “Mezzo chilo di crema per riempire tutto il bombolone”, risponde Piero. A quel punto è stato pesato ed era di un chilo e 58 grammi. Che fine ha fatto il mega bombolone? “Lo abbiamo mangiato - risponde Piero - Non tutto, ma gran parte. Manco a dirlo era buonissimo”. E non è la prima volta che la pasticceria fa diventare grandissimi i dolci. Una volta hanno confezionato un’arancina di mezzo chilo, un’altra i cannoli. “Ma il bombolone da un chilo era la prima volta. Ci abbiamo messo circa un’ora. Però, nel nostro piccolo cerchiamo di fare il meglio per chi lo chiede”. E magari il mega bombolone può essere un’idea per San Valentino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.