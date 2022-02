Arezzo, piscina no green pass, genitori in rivolta: "Adesso basta, riaprite"

Francesca Muzzi 11 febbraio 2022 a

Genitori in rivolta dopo la decisione del gestore - Valter Magara - di non aprire la piscina no green pass. Il tira e molla tra il Comune e la società del palazzetto del nuoto, costa tantissimo alle famiglie dei ragazzi della Chimera che ogni giorno sono costrette a fare avanti e indietro da Subbiano. L’unica piscina, nei dintorni di Arezzo e provincia rimasta aperta, dopo la chiusura di quella di Foiano per lo stesso motivo essendo lo stesso gestore di quella di Arezzo. “Ogni giorno i nostri ragazzi prendono un’ora alla scuola - dicono i genitori - Li accompagnamo a Subbiano, si allenano sotto i consigli della Chimera Nuoto e poi li torniamo a riprendere. Quanto possono durare? Non lo so. Se per il nuoto, ma soprattutto per le decisioni di una persona, ci deve rimettere lo studio, alla fine smettiamo tutti”. Intanto i genitori cercano il modo su come agire. “Stiamo parlando da giorni - prosegue Angelo, il portavoce - e si stanno valutando tutte le possibili azioni. A cominciare da quelle legali. Siamo stanchi di questa situazione che va avanti da oltre un mese. Il gestore non può assolutamente tenere in ostaggio lo sport aretino. Una soluzione va trovata e anche alla svelta”. L’assessore allo sport, Federico Scapecchi, dopo avere annunciato l’accordo con la Chimera Nuoto, società che si era offerta di chiedere il green pass, adesso si trova di nuovo ad aspettare le decisioni di Magara. “Per il momento non ci sono ulteriori novità - sottolinea Scapecchi - Noi dobbiamo comunicare per iscritto con il gestore sul perché non ha riaperto, i tempi di riapertura e diffidarlo soprattutto dal tenere chiuso. Siamo in una situazione al limite del paradossale. Quando doveva stare chiuso stava aperto e viceversa”. “Comunque per il momento tutto tace e sarà così per un’altra settimana almeno. Certo è che da parte nostra non lasceremo passare chissà quanto tempo. Una situazione che ha raggiunto livelli inimmaginabili da quando è iniziata lo scorso agosto”. Sono state alcune segnalazioni di utenti a fare esplodere il caso della piscina. Al momento delle iscrizioni di settembre, il gestore ha cominciato a non chiedere il green pass. Secondo Magara “il certificato medico è più che sufficiente per un’attività sportiva e per non ledere la libertà delle persone”. La situazione è andata avanti e le forze dell’ordine hanno cominciato a fare i controlli. E a sanzionare la piscina. Sei volte. Infine la denuncia alla procura del gestore, l’ordinanza di Ghinelli di chiudere la struttura e la soluzione che sembrava fosse stata trovata. Vale a dire quella di dare alla Chimera Nuoto, la società che ha in gestione gli spazi acqua, il controllo del green pass per potere così riaprire la piscina al pubblico. Ma dopo la conferenza stampa, ecco che Valter Magara segnala con un post di non volerlo fare “almeno in tempi brevi”. E così siamo di nuovo punto e a capo. Con oltre duecento atleti che da un mese fanno i pendolari per la provincia per potere nuotare. Un diritto che è stato loro negato da quasi un mese.

