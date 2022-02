Estra, il ricorso al Tar del presidente decaduto: il 14 giugno la decisione su Francesco Macrì

Marco Antonucci 12 febbraio 2022 a

Il verdetto sul caso Estra-Macrì slitta a giugno. Niente sospensiva, si va all’udienza di merito, già in calendario per il prossimo 14 giugno. Ancora quattro mesi di attesa e poi i giudici del Tar del Lazio decideranno in merito al ricorso presentato da Francesco Macrì, l’ex presidente della società dell’energia e del gas dichiarato decaduto dalla delibera firmata da Anac nello scorso mese di novembre.

Ieri, di fronte ai giudici della prima sezione quater del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, era fissata la prima udienza per discutere del ricorso che Macrì ha presentato contro quella delibera. Si sarebbe dovuti andare verso una richiesta di sospensiva del provvedimento, preparata dal legale dell’ex presidente di Estra, l’avvocato Gaetano Viciconte, ma la decisione dei giudici del Tar di fissare l’udienza di merito a giugno ha di fatto stoppato la richiesta, un’istanza che avrebbe finito con l’allungare i tempi della decisione definitiva.

Quattro mesi di attesa, dunque, per un verdetto che dovrà dirimere la questione decadenza seguita a quel provvedimento di Anac, la delibera 744 dell’11 novembre 2021, che ha inibito il presidente Macrì dal ruolo che ricopriva dal 2016.

Secondo l’authority l’incarico non era conferibile a Macrì in quanto consigliere comunale di Arezzo appena dimesso. Una decisione in contrasto con la norma che prevede un periodo di cosiddetto “raffreddamento” prima di assumere incarichi in enti a controllo pubblico.

Questa, in sintesi, la motivazione del provvedimento che ha messo per il momento Francesco Macrì fuori dal vertice di Estra, con le sue funzioni che sono state affidate ad Alessandro Piazzi che di Estra è anche l’amministratore delegato.

Si riparte così dal ricorso, articolato in alcune decine di pagine, che l’avvocato Viciconte ha depositato al Tar del Lazio e che tocca vari aspetti della vicenda, puntando a smontare quelle che sono state le conclusioni sulle quali si basa la delibera di Anac.

Tra le argomentazioni c’è quella che contesta che il potere di nomina del presidente del cda di Estra attribuito a Coingas deve intendersi attribuito al Comune di Arezzo. E’ stato sottolineato che Palazzo Cavallo non nomina direttamente la figura di vertice e in Coingas l’amministrazione comunale non ha la maggioranza assoluta. A conferire l’incarico poi non fu Coingas ma il cda di Estra. Si arriva poi ad un punto cruciale, secondo il quale Estra non sarebbe affatto un ente di diritto privato in controllo pubblico. Secondo quanto riferito nel ricorso, Estra “è una società operante sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, cosicché la posizione dell’ente ‘pubblico’ controllante non è quella di committente/concedente pubblici servizi, ma semplicemente quella di un socio di società di capitali”.

Nel caso Estra Macrì si apre dunque un nuovo capitolo che, fra pochi mesi, conoscerà il verdetto del Tar.

