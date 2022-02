Arezzo, discoteche riaperte: regole, sostegni ai locali, voglia di ballare. "Sui contagi non eravamo noi il problema"

Ottavia Borghini Baldovinetti 12 febbraio 2022 a

a

a

Si sono già riaccese - da ieri - le luci delle discoteche dopo uno stop di quasi 50 giorni. Le serate ripartono con regole di entrata ferree: misure di controllo e verifica saranno intense, servirà il green pass rafforzato e le mascherine in tutti gli spazi comuni, tranne che sulla pista da ballo. Per quanto riguarda la capienza sembra che il limite non debba superare il 75% per le discoteche all’aperto ed il 50% per quelle al chiuso.

“Non è stata fatta una vera e propria ordinanza di riapertura, bensì viene fatta decadere quella di chiusura - commenta Stefano Lanini, presidente del Silb Arezzo e titolare del River Piper di Castel San Niccolò - per quanto riguarda invece la perdita economica a livello locale sono circa 16 le discoteche rimaste chiuse in questi due anni. Per i locali prettamente invernali è stato veramente difficile sopravvivere, a livello nazionale il 30% per cento di essi infatti non riapre”.

E aggiunge: “Ci sono due problematiche da tenere in considerazione, la prima è quella dei decreti ristori che tardano ad arrivare e la seconda riguarda il caro energia. Un locale che pagava bollette da 2500 euro, oggi ne spende 6000 euro. Avevamo chiesto di ricevere 25 mila euro a locale per l'ultima chiusura poiché gli aiuti precedenti erano stati inadeguati rispetto alle spese fisse di cui ci dobbiamo fare carico. Chiudendo infatti non vengono persi gli utili, ma gli incassi. I locali però invece dei 25 mila euro promessi, ne hanno ricevuti 8000. Speriamo dunque nei ristori Vacanze di Natale perché le attività di dicembre e gennaio rappresentano circa il 30% degli incassi invernali”. Lanini sottolinea anche che “in questi mesi di chiusura, i ragazzi si sono organizzati in feste private, dove le regole anti Covid non sono così rispettate”.

“Inoltre - prosegue Lanini - non si può ignorare l’aspetto sociale di questa attività poiché i giovani, specialmente in un periodo difficile come questo che hanno passato e continuano a passare, hanno bisogno di uno sfogo e le alternative ai locali da ballo non sono molte. La discoteca per i giovani diventa un contenitore controllato in cui è possibile socializzare, confrontarsi e vivere insieme”. Anche Tito Ghezzi, storico gestore di locali da ballo sul territorio aretino nonché titolare del Dolceverde di Castiglion Fibocchi, mette in luce come “la discoteca, oltre ad essere un luogo estremante controllato dal punto di vista sanitario, sia anche un luogo che dà un ordine sociale riequilibrando la vita notturna dei ragazzi”.

“Non è stata fatta una considerazione profonda del ruolo delle sale da ballo nella società; esse sono state viste solo come luoghi di assembramento, quando in realtà hanno anche un'altra valenza. I ragazzi infatti - sottolinea Ghezzi - pur con le discoteche chiuse, sono usciti e la situazione contagi non è migliorata. Scelte queste dunque che oltre ad essere state inefficaci, hanno causato danni enormi al nostro settore, l’unico ad essere stato completamente chiuso”. E conclude: “Siamo comunque felici di poter ripartire e ci auguriamo di uscire definitivamente dallo stato di emergenza e superare questo momento di crisi anche grazie agli aiuti e ai ristori che spero arrivino tempestivamente”. Quindi tutti in pista. Si torna a ballare.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.