Arezzo, uccise figlioletta davanti alla tv: assolto per incapacità di intendere e volere, 10 anni di misura di sicurezza

Uccise la figlioletta di neanche quattro anni e tentò di uccidere il figlio: assolto dalla Corte d'Assise di Arezzo il padre omicida di Levane. Dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere, ristretto in una Rems, la Corte composta da giudici togati e popolari lo ha processato ed ha stabilito la misura di sicurezza in un luogo di custodia e cura, la Rems, per una durata non inferiore a dieci anni. In questi casi la legge infatti non prevede pena. Il vizio totale di mente è stato accertato con perizia psichiatrica che ha evidenziato un disturbo psicotico, un delirio da rovina, che il 21 aprile 2020 potrà allo scempio: la piccola colpita con arma da taglio senza alcun motivo, il fratello maggiore che riuscì a scappare. L'uomo si gettò nel pozzo e fu poi arrestato. Il pm Laura Taddei aveva chiesto la misura di sicurezza massima di 15 anni. L'avvocato difensore Nicola Detti si era rimesso ai giudici dopo aver esposto la particolarità del tragico caso. L'uomo ha fatto rientro nella Rems, dove sarà curato. E' ancora socialmente pericoloso e sarà sottoposto ad accertamenti periodici.

