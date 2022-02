Aretino dell'anno: premiata Debora Testi, riconoscimenti a Sandro Sarri e Flavio Sisi. Cerimonia alla Casa delle Energie

Ottavia Borghini Baldovinetti 13 febbraio 2022 a

Emozione alla cerimonia di premiazione dell’Aretino dell’anno 2021, che si è svolta ieri presso la Casa dell’Energia di via Leoni, alla presenza della redazione del Corriere di Arezzo. A premiare i vincitori dell’undicesima edizione del prestigioso riconoscimento, i giornalisti del quotidiano. “Un ringraziamento speciale va alla Casa dell’Energia - esordisce l’ideatore del premio, Luca Serafini - che ospita l’undicesima edizione dell’Aretino dell’anno.

E’ stato uno straordinario successo e noi come sempre ricopriamo il ruolo di intermediari tra quello che è il sentire degli aretini e le figure che si distinguono particolarmente nella vita della nostra città. Si tratta di persone che sono espressione del vivere quotidiano. Quest’anno i primi tre classificati si sono infatti distinti per il contributo e il lavoro che compiono per la comunità”. Il personaggio 2021 è Debora Testi, prima donna in assoluto a ricevere la prestigiosa targa, che riporta questa motivazione: “Presidente della Casa di Riposo Fossombroni e dell’associazione Alò Saione. Donna dinamica e instancabile, guida con dedizione, slancio e spirito di gruppo la storica struttura per anziani della città e si adopera per rendere migliore il quartiere di Saione”. A premiarla e complimentarsi con lei per il successo ottenuto Luca Serafini che sottolinea come Debora sia impegnata in due direttrici importantissime per la società di Arezzo. “Sono molto felice di essere stata candidata per il mio impegno verso la città e ringrazio tutti i presenti per il grande sostegno ricevuto” commenta la Testi.

Secondo sul podio Sandro Sarri che si dice onorato di ricevere questa riconoscenza da parte del Corriere di Arezzo e a cui Antonella Lunetti, caposervizio del quotidiano, consegna la targa “Al presidente di Casa Thevenin, per l’impegno quotidiano, competente e appassionato, in un luogo speciale con 150 anni di storia che è eccellenza nazionale per la tutela di bambini e donne che necessitano di aiuto”.

A congratularsi con il terzo classificato la giornalista e scrittrice Francesca Muzzi che sottolinea come Flavio Sisi dia l’anima per conservare le tradizioni di tutti i luoghi che arricchiscono con la loro storia la provincia aretina “Presidente della Commissione sagre e volontariato de La Racchetta. Uomo dell’associazionismo a tutto tondo. Si adopera per le feste tradizionali del territorio, momenti di identità e aggregazione, ed è attivo concretamente nel volontariato di protezione civile e pubblica utilità”.

Ad essere invitati, oltre i tre vincitori, anche tutti i candidati che facevano parte della top ten. Si tratta di Simone Rossi, presidente della società ginnastica Petrarca; Ferledo e Tiziana Tizzi, commercianti di Sansepolcro che hanno aperto uno store in montagna, a Badia Tedalda; Andreina Giorgia Carpenito, autrice del Mosaico di Indicatore, il più grande d’Europa; Federico Vestri, presidente dei ristoratori; Elisa Marcheselli, psicologa che opera nelle società sportive, Adriano Gradi, 91 anni, uomo di cultura e tecnica con mille passioni, tra cui quella per i motori; Rudi Lapini che, con Quelli della Karin, ha ritrovato resti della Strage di San Severo.

