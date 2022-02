Arezzo, dieci anni di custodia e cure per il padre che ha ammazzato la figlia piccola mentre guardava i cartoni in tv

13 febbraio 2022 a

a

a

Assolto il padre carnefice. Quando uccise la figlioletta che guardava i cartoni animati in tv, Billal Miah era totalmente incapace di intendere e volere. Quindi niente condanna, stabilisce la legge e sentenzia la Corte d’Assise dopo una breve camera di consiglio. L’operaio del Bangladesh, malato e pericoloso, dovrà rimanere rinchiuso nella struttura sanitaria dove si trova, a Empoli. Sorvegliato e curato. Per non meno di dieci anni. Poi si vedrà.

Quando il presidente della corte, Filippo Ruggiero scandisce il dispositivo della sentenza, il 40enne ascolta con lo sguardo perso. Trema. A trasformarlo in assassino, sancisce il processo celebrato alla Vela, è stata la follia. C’era il lockdown quando ammazzò la figlia di neanche quattro anni e tentò di ammazzare il figlio dodicenne. Erano le 12.10 del 21 aprile 2020, a Levane. Nell’appartamento in via della Costituzione fu uno scempio, mentre la moglie di Billal era fuori per la spesa. Un mix micidiale, dice la perizia: disturbo psicotico, ischemie e uno stato di depressione (delirio da rovina) per il timore di non poter mantenere la famiglia emigrata dal Bangladesh, arrivata in Valdarno da Palermo.

Una volta c’era il manicomio criminale, poi l’ospedale psichiatrico giudiziario, oggi esistono le Rems (residenza per la misura di sicurezza) ed è lì che Miah a fine mattinata viene ricondotto dalla polizia penitenziaria che lo prende a braccetto e lo fa salire sul grande furgone scuro. In aula, davanti ai giudici togati (Ada Grignani a latere) e a quelli popolari, si svolge tutto velocemente dopo che la perizia psichiatrica del dottor Massimo Marchi durante le indagini ha segnato il caso. Un raptus di follia che per il codice penale non può essere sanzionato con il carcere. L’unica variabile che si doveva decidere ieri erano gli anni di misura di sicurezza da applicare. Laura Taddei, pubblico ministero, ne indica quindici mentre l’avvocato Nicola Detti, difensore dell’imputato/malato, si rimette alla valutazione della corte, dopo aver ricordato che l’applicazione massima suonerebbe come una pena, che invece in questi casi di infermità totale di mente non si può irrogare.

E poi, spiega Detti, anche al termine del decimo anno in Rems, dovrà essere una valutazione del tribunale di sorveglianza a rimettere eventualmente fuori l’operaio. Seguito nel suo percorso terapeutico, dovrà essere realmente ristabilito e non pericoloso per la collettività. Ed è lo stesso avvocato Detti che nella solenne cornice dell’Assise tratteggia la terribile sequenza di quella mattina a Levane. L’uomo che da alcuni giorni non stava bene, il suo mutismo inquietante in tutte le atroci fasi del delitto, la bambina che pensa di essere nel luogo più sicuro del mondo, la cameretta, con i cartoni che scorrono in tv, e invece diventa preda di quello che era sempre stato, pare, un genitore modello. L’uomo in preda al delirio che prima getta via gli occhiali da vista del figlio, poi infastidito dal volume del televisore e dalla luce del mattino, impugna prima un ferro da stiro e poi quel maledetto coltello etnico usato in Bangladesh per tritare le verdure. Il maschio (poi narratore dell’orrore agli inquirenti) che scappa via ferito giù per le scale, la piccola che cade sotto i colpi del papà. Di quelle fasi Billal non ha ricordi nitidi, se non il grande caldo che sentiva. Dopo il massacrò si denudò e, sollevato il tombino di un pozzo artesiano sotto casa si gettò nel buco. Una storia agghiacciante. In aula, non c’è la moglie dell’uomo. Si sentono, sono in contatto. In Italia cercavano un futuro migliore ma è successo che il capofamiglia improvvisamente voleva annientare i figli. La perizia parla di uno stato di insicurezza, che ha acuito la patologia psichiatrica latente, legato alle difficoltà di quei momenti di pieno lockdown per il Covid, con le fabbriche chiuse e il futuro incerto. Un grave disturbo psichiatrico. Un cortocircuito che gli ha armato la mano.

L’udienza dura un’ora, compresa la camera di consiglio. Il pm Taddei è laconica nella requisitoria, l’avvocato Detti a contrasto con il peggiore dei delitti (uccidere un figlio) sceglie tono e parole giuste, riflessive, meditate e ripercorrere questa “esperienza del dolore” fatta a fianco del suo assistito, parla di “devastazione”, di sofferenza della mamma, del figlio sopravvissuto ma anche di Billal. E di “evoluzione psichiatrica”. Alla fine l’omicida senza condanna viene portato via. Nello sguardo il vuoto. Per lui un futuro, chissà quale, però ci sarà. Per la piccola Nabia, caduta per la follia del padre, no.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.