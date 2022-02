Fosca Innocenti, 4 milioni di telespettatori e 115 minuti di super spot per Arezzo

Alessandro Bindi 13 febbraio 2022 a

a

a

La città di Arezzo protagonista del piccolo schermo grazie alla fiction Mediaset che registra quattro milioni di telespettatori e il 19% di share. Centoquindici minuti di indagini con il vicequestore Fosca Innocenti interpretato da Vanessa Incontrada in azione tra i vicoli e le piazze di Arezzo.

Per la prima puntata è quindi boom di telespettatori e di apprezzamenti nei confronti dell'ottima promozione. Agli aretini piace la valorizzazione della città ma non risparmiano giudizi critici sull'accento troppo fiorentino. Campanilismo a parte, è una pioggia di commenti social sulla prima puntata di Fosca Innocenti che ha tenuto le famiglie italiane di fronte alla tv.

Nelle case dei telespettatori la città di Arezzo è entrata con bellissime e suggestive immagini catturate anche dall'alto con i droni. Piazza Grande, piazza San Francesco, la Pieve, il Duomo ma anche via Seteria, via Ricasoli, via Cesalpino. È lunga la lista di scorci e monumenti protagonisti della fiction andata in onda venerdì sera. Soddisfatto il primo cittadino.

“Buona la prima per Fosca Innocenti, leader, in prima serata con 4 milioni di spettatori e il 19% di share” commenta su facebook Alessandro Ghinelli che aggiunge: “Per Fiction Mediaset è l’esordio più alto dal 2017”. Una puntata quindi da record con la pecca della parlata che ha infastidito gli aretini.

“Se ne sta parlando tanto, la parlata è lontana dalla nostra, però le riprese di Arezzo sono bellissime” commenta Ghinelli. Scivola quindi in secondo piano la critica su un accento fiorentino troppo sforzato e comunque lontano dalla inflessione locale. Quel che conta è invece la capacità di proporre Arezzo come meta turistica e far vedere le bellezze artistiche e paesaggistiche.

“Vetrina importante per la nostra città” conclude Ghinelli. Buona quindi la prima e attesa di vedere la prossima puntata in onda il 18 febbraio. Positivo anche il commento di Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour, impegnato a promuovere la città e a premere sull’acceleratore del turismo. “Immagini bellissime, scenografia straordinaria. L’obiettivo dell’amministrazione comunale e della Fondazione è quello di veicolare l’immagine della città”. Un obiettivo centrato in pieno.

“Gli ascolti sono ottimi ed Arezzo in tv è meravigliosa”. Al successo televisivo c’è da aggiungere quello legato all’indotto delle riprese girate nei mesi estivi. La troupe ha infatti soggiornato nel territorio e durante le otto settimane di permanenza ha contribuito a dare una boccata di ossigeno al settore dell’accoglienza turistica nei mesi durissimi del Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.