Moda, lutto a Monnalisa: addio a 102 anni a Dora, mamma del direttore creativo Barbara Bertocci e punto di riferimento

Lutto a Monnalisa. E' mancata a 102 anni Dora Bucco, madre del direttore creativo di Monnalisa, Barbara Bertocci. Matriarca di una grande famiglia, donna colta e libera, profonda conoscitrice dell'opera lirica, Dora, padovana di origine, ha coperto un ruolo significativo nella realtà di Arezzo, prima come direttore di Laboratorio nella Ferbert, azienda tessile fondata dal marito Fernando Bertocci, che negli anni Sessanta occupava oltre 200 operai con la produzione di impermeabili maschili, e poi in Monnalisa, accanto alla figlia Barbara e alla nipote Diletta Iacomoni, all'ufficio stile della grande aziende dell'abbigliamento per bambini.

Donna di inarrestabile ottimismo e di grande creatività, lascia ai figli, ai tanti nipoti e pronipoti e al genero Piero Iacomoni, un esempio di grande amore per la famiglia e di dedizione al lavoro.

"Dora è stata una grande donna, moderna e anticonformista. Ha insegnato a 3 generazioni il coraggio imprenditoriale e la tenacia nel perseguire gli obiettivi. Apparentemente piccola e fragile, era una donna grandiosa, con una personalità fortissima e definita. Per mia moglie Barbara, per me e per tutta la nostra famiglia, un esempio e una guida." ha commentato il patron di Monnalisa a nome della famiglia Bertocci-Iacomoni.

