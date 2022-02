Arezzo, è la Madonna del Conforto. Don Alvaro: "Aretini, venite alla Vostra casa e non date mai niente per scontato"

Francesca Muzzi 14 febbraio 2022 a

"Aretini, oggi tornate alla vostra casa”. L’invito arriva da don Alvaro Bardelli, il custode della Madonna del Conforto. Oggi ad Arezzo si rinnova la tradizione della festa più sentita. Un’intera città salirà in Duomo. Dopo una settimana dedicata alle parrocchie delle quattro vallate, ai gruppi di volontariato, alle associazioni, stamani dalle 7 fino alle 21 si susseguiranno le messe. Quella solenne alle 10.30, sarà celebrata dal cardinale Mario Grech, segretario generale del sinodo dei vescovi, mentre alle 18 ci sarà l’arcivescovo Riccardo Fontana che annuncerà anche i trasferimenti dei vari sacerdoti. Alla cerimonia della mattina ci sarà anche il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Sul campo a vigilare il flusso dei fedeli circa 80 volontari. “Oltre a tutte le associazioni sanitarie - fa sapere Flavio Sisi, responsabile de La Racchetta - saranno sul campo altre cinque associazioni di volontari che vigileranno dalle scale mobili fin dentro il duomo. Praticamente i fedeli che arrivano, subito dopo l’emiciclo, dovranno andare in direzione del Prato da dove entreranno, vale a dire dalla porta di mezzogiorno, mentre per scendere, si farà il percorso di uscita e poi i fedeli imboccheranno le scale mobili”.

Rispetto allo scorso anno quando le misure restrittive erano decisamente più forti, quest’anno torneranno anche sei banchi di ambulanti ai piedi del duomo. Mascherina obbligatoria ovviamente dentro la chiesa, ma anche fuori. Gli ingressi saranno contingentati. In chiesa, ad assistere alla messa, 300 fedeli, mentre gli altri potranno entrare per rendere omaggio alla Madonna. “Ripartiamo con qualche limitazione in meno - sottolinea don Alvaro - rispetto allo scorso anno. E’ un passo verso il ritorno alla normalità, anche se già un anno fa, nonostante che fossero state abolite le feste patronali, la Madonna del Conforto venne comunque celebrata”. Poi il sacerdote della Pieve si rivolge agli aretini: “L’invito che faccio è quello di tornare alla vostra casa. Venire alla Madonna del Conforto è un po’ come rientrare in famiglia. Come quando nel periodo pasquale, le ragazze sposate tornavano a casa dei genitori per celebrare insieme la festa. E’ quello che oggi ogni aretino può fare. Venire in visita alla propria Madre”. Poi don Alvaro fa anche un altro appello, sempre rivolto agli aretini: “Teniamo care queste tradizioni. Una festa così è una ricchezza per la nostra città. Non diamo mai niente per scontato - continua don Alvaro - Non ricordiamoci della nostra Mamma solo per la sua festa, ma ogni tanto torniamo a casa. A cominciare da oggi. Saliamo verso il duomo, perché è un segno di normalità e di ripartenza”. Oggi renderanno omaggio sportivi, fedeli e anche la Giostra del Saracino. La rappresentativa composta dai quattro quartieri, dagli Sbandieratori di Arezzo, dal Gruppo Musici e dall’Associazione Signa Arretii farà il suo ingresso in Cattedrale alle ore 21.30 per poi disporsi all’interno della Cappella della Madonna del Conforto: qui le damigelle depositeranno dei fiori davanti all’altare e uno sbandieratore si esibirà nel singolo.

La cerimonia, in forma ridotta, proseguirà con la preghiera, il saluto del vescovo, l’inno alla Madonna, la benedizione e l’esecuzione dell’Inno della Giostra, Terra d’Arezzo, da parte del Gruppo Musici. Alla Madonna del Conforto, protettrice degli aretini, è dedicata l’edizione di settembre della Giostra del Saracino: di fronte alla sua immagine, in questa occasione, il quartiere vincitore mostra la lancia d’oro conquistata in Piazza Grande in segno di ringraziamento.



