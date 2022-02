Arezzo, ripulito palazzo Perelli (ex Banca d'Italia): era il rifugio dei piccioni. Ora nuova vita con la cultura

Alessandro Bindi 15 febbraio 2022 a

Intervento di sanificazione per lo storico ed affascinante palazzo Perelli di via Cesalpino ad Arezzo. L'edificio un tempo sede della Banca d'Italia e caduto nel dimenticatoio dopo aver ospitato per anni gli uffici comunali dell'urbanistica, adesso si prepara a tornare a nuova vita. Un'azienda specializzata da ieri è al lavoro per pulirlo e rendere l'ambiente salubre.

Obiettivo dell'amministrazione è infatti quello di trasformarlo in una vetrina per mostre ed esposizioni.

L'idea deve ancora prendere forma e non è escluso che in una parte dei tre piani possano essere riservati spazi destinati a diventare la casa del Museo dei mezzi di comunicazione.

Niente di certo comunque, su chi "abiterà" tra le affascinanti stanze di un palazzo che di sicuro sarà riqualificato. Dopo il sopralluogo dei mesi scorsi dell'assessore alla manutenzione Alessandro Casi sono emerse criticità legate alla salubrità degli ambienti.

Alcune finestre rotte avevano finito per aprire il varco ai piccioni trasformando alcune stanze in voliere.

“Abbiamo iniziato” spiega Alessandro Casi “l'intervento di pulizia dei locali. Da alcuni anni il palazzo è vuoto e ho ritenuto necessaria la pulizia dallo sterco dei piccioni.

L'azione è propedeutica all'avvio delle necessarie valutazioni tecniche per stimare lo stato dei luoghi in modo da capire quante risorse investire per restituire l'affascinante palazzo storico alla cittadinanza”. In queste ore è quindi partito l'intervento per svuotare i locali dai documenti ancora custoditi in quelle stanze e per liberarlo dalla sporcizia accumulata in questi anni di vuoto. “Subito dopo la sanificazione” garantisce l'assessore Casi “entreranno i tecnici per le valutazioni strutturali”.

In pratica il comune effettuerà un check up completo per capire quali interventi serviranno per poter far tornare a vivere il palazzo dove abitò e morì l'astronomo Tommaso Perelli.

Un edificio che vanta una facciata affrescata e all'interno tre piani di superficie collegati con scalinate dal fascino antico. Un palazzo gigantesco, in pieno centro storico, a pochi passi da palazzo Cavallo e in una zona del circuito della Fiera Antiquaria.

“Vogliamo farne un polo culturale e museale in modo che possa essere frequentato e visitato. Le bellissime stanze potrebbero ospitare eventi culturali”. Incertezza anche sui tempi necessari per la riqualificazione e soprattutto sulle risorse da destinare al recupero.

“Le valutazioni sono fondamentali per capire quale strada intraprendere”. Il progetto infatti potrebbe concretizzarsi in tempi rapidi con una ristrutturazione interna sostenibile direttamente attraverso le casse comunali per qualche centinaio di migliaia di euro nel caso i sopralluoghi tecnici non evidenziassero problemi strutturali. Del resto l'edificio fino a qualche anno fa era sede di uffici comunali e non pare esistano particolari problematiche. Non si tratta infatti di un rudere ma di un palazzo disabitato.

Se invece, dalle verifiche tecniche, emergessero delle criticità strutturali, per esempio ai solai, la strada del recupero di palazzo Perelli potrebbe essere tutta in salita. A quel punto infatti servirebbe un sostegno magari ministeriale con la necessità di intercettare e attrarre in città risorse aggiuntive per restituire il palazzo dell'ex banca d'Italia agli aretini.

Insomma un progetto ambizioso che potrebbe riportare alla luce un altro dei tesori della città.

