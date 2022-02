Arezzo, il Comune pianta mille alberi alla Meridiana e a Quarata

Alessandro Bindi 15 febbraio 2022 a

a

a

Mini foresta alla Meridiana e a Quarata. Presto saranno messi a dimora mille alberi. Il territorio si arricchisce di un ettaro di verde grazie a un protocollo che sarà siglato tra l'amministrazione comunale e un'azienda impegnata a promuovere sul territorio nazionale interventi mirati a sensibilizzare gli enti locali sul tema dei cambiamenti climatici. Ad Arezzo grazie alla sensibilità dell'assessore Alessandro Casi, ha trovato terreno fertile e quindi l'intervento di forestazione è solo in attesa di essere perfezionato con l'obiettivo di abbattere le emissioni di gas a effetto serra. “La volontà dell'amministrazione comunale” spiega l'assessore Alessandro Casi “è quella di rafforzare l'impegno per la sostenibilità ambientale, attraverso l'adozione di strategie e azioni di forestazione finalizzate all'incremento degli spazi verdi. Ad Arezzo abbiamo individuato l'area del quartiere della Meridiana dove sarà riservato mezzo ettaro di terreno che sarà arricchito di ben cinquecento piante. L'operazione sarà bissata nella frazione di Quarata dove è prevista la piantumazione di altrettanti alberi sempre su una superficie di mezzo ettaro”. In totale sarà quindi un intero ettaro di verde che andrà ad aggiungersi al già florido spazio verde pubblico di cui gode il territorio aretino tra i primi in Italia se si considera il rapporto tra il territorio e le aree destinate a verde. “L'azione che andremo a concludere” aggiunge Casi “mira a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, riducendo la propria vulnerabilità ai rischi di allagamento e al dissesto idrogeologico". L'assessore Alessandro Casi sta quindi portando avanti un progetto con un'azienda in grado di piantumare ben mille piante in due aree. Le mini foreste sorgeranno entro la fine dell'anno. Si tratta quindi di un'autentica politica di adeguamento ai cambiamenti climatici quella messa in atto dal comune con un'azione diretta che si aggiunge a quelle già promosse su altri fronti come per esempio la sensibilizzazione verso una mobilità alternativa. Da tempo infatti l'amministrazione comunale è impegnata anche a realizzare piste ciclabili in modo da favorire gli spostamenti sulle due ruote. Ultima, ma non ultima, quella che si è allungata all'interno del quartiere di Saione. Ci sono poi i progetti avviati per accorciare le distanze tra scuola e casa oltre quelli casa-lavoro con i quali il comune mira a promuovere l'utilizzo delle biciclette per spostarsi in città. Adesso ecco un nuovo progetto per rendere maggiormente verde il territorio grazie alla piantumazione di due mini foreste i cui dettagli restano da perfezionare tra l'amministrazione comunale e l'azienda che si prenderà cura della riqualificazione urbana, attraverso la messa a dimora di specie arboree autoctone.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.