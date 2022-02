Arezzo, Corte dei Conti avvia azione contro ex amministratore Coingas per risarcimento danno erariale

Luca Serafini 16 febbraio 2022 a

Tutti contro Sergio Staderini. La Corte dei Conti ha avviato un’azione nei confronti dell’ex amministratore unico di Coingas per ottenere il risarcimento del danno erariale che avrebbe arrecato alla collettività affidando le cosiddette “consulenze d’oro”. E cioè quegli incarichi ritenuti inutili e costosi assegnati all’avvocato Olivetti Rason e al commercialista Cocci. Vicenda ancora da definire in tribunale ma per la quale Staderini è stato già condannato dal gip a due anni di reclusione nel processo celebrato con rito abbreviato. Ora, con decreto dell’11 febbraio 2022, l’organo di controllo della contabilità e della spesa pubblica, invita l’attuale amministratore di Coingas, Franco Scortecci, a quantificare il danno e a comunicarlo con la massima urgenza. Nel frattempo la stessa Coingas ha promosso l’atto di citazione contro Staderini per l’azione di responsabilità: gli chiede mezzo milione di euro di risarcimento. Questa partita giudiziaria si svolgerà dinanzi al tribunale delle imprese. Sempre a Staderini arrivano poi le notule delle spese legali a favore dei comuni soci di Coingas che si sono costituiti parte civile. Un autentico fuoco di fila contro l’ex numero uno di Coingas, accusato ma accusatore del “sistema”. Staderini, nominato da Ghinelli nel primo mandato da sindaco, e poi in rotta con gli amministratori locali, ha collaborato con Digos e procuratore Rossi ed ha definito la sua posizione penale, però ora deve affrontare le forche caudine delle rivalse che gli piovono addosso. E’ stato riconosciuto colpevole di peculato sugli incarichi ritenuti malversazioni a beneficio del commercialista Marco Cocci e all’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason (rispettivamente, circa 145 mila euro ed oltre 300 mila); condannato anche per abuso d’ufficio e favoreggiamento negli altri due filoni: la nomina di Francesco Macrì in Estra e il traffico di influenze tra consigliere comunale Roberto Bardelli e Luca Amendola, l’ex presidente di Arezzo Multiservizi. Tutte vicende al centro del maxi processo (udienza il 22 febbraio) con undici imputati tra i quali, oltre ai professionisti degli incarichi, il sindaco Alessandro Ghinelli, l’assessore Alberto Merelli, l’attuale amministratore di Coingas Franco Scortecci e Francesco Macrì, presidente di Estra decaduto con delibera Anac impugnata al Tar (udienza il 14 giugno). Tutti si proclamano innocenti. Dibattimento con esito tutt’altro che scontato, verdetto entro il 2022. Staderini si è smarcato ma dopo la sentenza con gli sconti del rito (4 ottobre 2021) è esposto alle pesanti istanze di risarcimento che, c’è da immaginare, non subirà passivamente. Anzi, probabile che oltre a difendersi, chiami in causa altri con i quali condivise i due anni di guida di Coingas, e non solo. Vedremo. Intanto il procuratore generale regionale della Corte dei Conti, Acheropita Mondera“ritiene necessario quantificare il danno erariale subito da codesta amministrazione a causa della condotta penalmente rilevante del dipendente”. Si va dal danno patrimoniale al mancato rispetto degli obblighi contrattuali, dai disservizialle spese indirette di gestione, dal danno di immagine ad ogni altra conseguenza dell’illecito. La scelta di individuare come consulenti l’avvocato fiorentino ed il commercialista aretino sarebbe avvenuta, si sostiene nell’azione civile di Coingas, per criteri personali e tornaconti, senza considerare i reali interessi di Coingas, obbligando la società a esborsi esorbitanti e inutili. In realtà, l’inchiesta e le rivelazioni dello stesso Staderini hanno fatto emergere tratti di quello che l’ex amministratore definisce un “sistema” al quale è stato funzionale e poi si è opposto. Vicenda complessa con più letture. Coingas da parte sua chiede 453 mila euro di danni patrimoniali più 60 di danno di immagine. Un botto. Ora c’è l’azione della Corte dei Conti con il prezzo destinato a salire alle stelle per Staderini, che di sicuro non ci starà ad interpretare il ruolo di capro espiatorio.

