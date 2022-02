Arezzo, ara il terreno e trova granata inglese della seconda guerra mondiale: intervengono gli artificieri

16 febbraio 2022 a

Ara il terreno e trova un ordigno bellico della seconda Guerra Mondiale. E' successo ad Arezzo in una zona di campagna in località San Marco. Per l'esattezza si tratta di una granata calibro 88 mm HE inglese. E' stato il proprietario del terreno a fare la scoperta.

Allertate le forze dell'ordine e informati gli artificieri dell’Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che hanno provveduto in sicurezza a rimuovere l’ordigno dal terreno e trasportarlo nel luogo dove è avvenuto il brillamento.

E’ stato deciso, infatti, di non farlo brillare nel luogo del rinvenimento ma di portarlo presso la cava Ortali in località Quarata.

Si tratta solo dell’ultimo di una serie di ritrovamenti bellici sul territorio di Arezzo, solo dall’inizio dell’anno se ne contano quattro.

