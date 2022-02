Arezzo, Pupo: "Un concerto in una città al confine con l'Ucraina"

Francesca Muzzi 16 febbraio 2022 a

a

a

Un concerto in una piccola città al confine tra Russia e Ucraina. Pupo ci sta pensando, spinto dall’idea dell’amico Giuseppe Cruciani. Immagina già come potrebbe essere, insieme a tanti artisti italiani: “Per cercare di distendere gli animi anche nei miei confronti che sono diventato un ospite non gradito per il governo ucraino”. Lui, Enzo Ghinazzi, che praticamente tra Russia e Ucraina ha passato buona parte della sua carriera: “E adesso - dice - vedere i due paesi così, mi fa male”. Quindi quale miglior modo che cantare insieme? Pupo se lo immagina già: “Come una piccola Woodstock italiana. Stavo pensando di coinvolgere i Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, insomma i testimoni musicali conosciuti all’estero. Possiamo cantare tutti insieme augurandoci che sia un segnale di grande distensione tra i due paesi”. “Mi stuzzica l’idea che mi ha dato il mio amico Cruciani e sinceramente ci sto pensando seriamente”. E mentre riflette a come dare il suo piccolo contributo per tentare di distendere gli animi, Pupo pensa anche alle sue proprietà in terra nostra. Per esempio, l’albergo di Ponticino, il Country Hotel, simbolo del riscatto del cantante. I lavori, cominciati alcuni mesi fa, adesso sono in una fase di stallo. “Purtroppo bloccati da tanta burocrazia - risponde Enzo - Il terreno da agricolo è diventato edificabile e quindi occorre pensare a come comportarsi. Venderlo? No, non credo, perché quel luogo rappresenta tanto per me. E non avrei intenzione di farlo”. Pupo ha già cominciato a lavorari, ma ora è possibile che deve rivedere i suoi piani. Tra i suoi sogni anche quello di farci una Rsa, desiderio però naufragato. “Sono venuti a chiederlo anche i carabinieri per farci la nuova caserma di Ponticino, ma ora voglio solo riflettere”, conclude il cantante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.