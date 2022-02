Arezzo, ripartiti gli sfratti. Il tribunale ha dato l'ok per 93 e cresce l'allarme per il caro bollette

Francesca Muzzi 16 febbraio 2022 a

Finito il blocco, sono ripartiti gli sfratti. Dal 1 gennaio del 2022 ad oggi, il tribunale di Arezzo ha dato l’ok per 93 esecuzioni di sgombero. Riguardano tutta la provincia e 40 sono già stati eseguiti. Stefania Teoni, del Sunia di Arezzo, commenta: “Per fortuna la nostra provincia, rispetto alle altre della Toscana non è messa malissimo. Gli sfratti si riferiscono a prima della pandemia, quando vennero bloccati. Quindi si parla dell’anno 2019. 40 sono già stati eseguiti, gli altri nei mesi successivi. Il tribunale di Arezzo, per il momento, ha dato l’ok a 93”. Non si tratta solo di case popolari, ma di qualsiasi tipo di abitazione. Ora però c’è un altro allarme che pesa sulle famiglie. Vale a dire il caro bollette. Con gli aumenti di luce e gas, il rischio è che le situazioni già provate dalla pandemia, possano aggravarsi ancora, specie dove entra un solo stipendio. L’ufficio studi del Sunia ha calcolato che le famiglie dovranno pagare in media 400 euro mensili per questi servizi. Si tratta di costi che peseranno duramente sui bilanci di nuclei che saranno costretti a rinunce importanti anche di vita sociale. “Si calcola un aumento dell’energia elettrica del 40%, del gas dell’11,20% e del gasolio del25%. E’ una situazione insostenibile per le moltissime famiglie già in difficoltà per la crisi economica, sanitaria e sociale”. Per questo il Sunia ha chiesto interventi al Governo per la riduzione delle bollette. Una situazione che traspare già anche per quanto riguarda le case popolari. Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, sottolinea: “Abbiamo il sentore che già molte famiglie saranno in difficoltà con l’arrivo delle prossime bollette”. A supportare ciò, il fatto che alcune di queste hanno già chiamato spiegando la loro situazione economica. “Per fare fronte al caro bollette - prosegue Roggi - in molti stanno risparmiando per esempio sul metano. Tanto che accendono i riscaldamenti solo e soltanto nel momento del bisogno”. Una situazione non facile per tanti nuclei familiari. “Basta fare due conti - sostiene ancora Teoni - se in unacasa entrano appena 1000 euro, come si può sostenere un rincaro importante delle bollette? Il rischio è poi che non possono pagare l’affitto con ulteriori conseguenze e soprattutto vivere”.

