Arezzo, giovane di 22 anni denuncia: "Picchiato dal buttafuori della discoteca"

“Il buttafuori mi ha pestato”. Lo denuncia un giovane aretino di 22 anni. Ha riferito l’episodio ai carabinieri che ora svolgono accertamenti. Il fatto risale alla notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio alla discoteca Class di via Madonna del Prato.

Tutto sarebbe iniziato verso le tre del mattino, al termine della serata. Il giovane stava ballando in un punto ritenuto troppo vicino alla postazione del disc jockey e quindi il ragazzo sarebbe stato allontanato da un addetto alla sicurezza. Stando al racconto del ventiduenne, sarebbe stato accompagnato all’esterno e invitato a rimanere fuori per un quarto d’ora. Quando però si è presentato all’ingresso per rientrare, un secondo buttafuori glielo avrebbe impedito. Senza risultato il tentativo di spiegare che l’altro gli aveva detto che dopo quindici minuti poteva rientrare nel locale.

Ed è in quella fase, denuncia il giovane, che quattro incaricati lo avrebbero respinto all’esterno, in via Madonna del Prato. Uno di questi, proprio quello col quale aveva parlato poco prima, lo avrebbe colpito al volto con una testata. Non sarebbe finita lì. Il giovane parla di uno schiaffo e perfino di due calci assestati mentre, nel tentativo di allontanarsi, era inciampato e caduto a terra. Inutilmente gli amici del 22enne avrebbero tentato di frapporsi ed evitare il pestaggio.

Chiamati dai presenti, sono poi intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia. Successivamente, il giovane è rientrato nel locale per recuperare i suoi oggetti personali, ha individuato il buttafuori che lo avrebbe aggredito, ha pure letto il nome sul badge e dopo una ricerca effettuata sui social per risalire alle generalità, ha fornito tutti gli elementi agli inquirenti. Oltre al certificato medico del pronto soccorso che attesta la frattura del setto nasale ed altri traumi con prognosi da quantificare.

Il giovane, nella denuncia sporta ai carabinieri ha indicato anche agli amici che sarebbero testimoni di quanto accaduto. Il ventiduenne si è rivolto ad un legale per chiedere giustizia in una vicenda nella quale si ritiene ingiustamente aggredito: vittima di un episodio di violenza gratuita che per fortuna non ha avuto esito tragico come avvenne a Willy Monteiro nel pestaggio di Colleferro.

Il caso attende di essere lumeggiato e precisato in tutti i suoi contorni, la dinamica, le sequenze, l’effettiva gravità, il perché la situazione sia degenerata. Preziosi saranno i filmati delle telecamere su via Madonna del Prato. Intanto un aspetto sarebbe già emerso chiarezza: né il 22enne né gli amici sono risultati sotto effetto di alcol o altro.

