Arezzo, caso Estra: Fratelli d'Italia pone condizioni per eventuale surroga di Macrì, ecco quali

C’è il nodo Estra sul tavolo di Ghinelli e della maggioranza. La coalizione deve confrontarsi di nuovo, dopo la ricucitura del 7 febbraio sul tema caldo delle società partecipate. La decisione da prendere è questa: sostituire o no Francesco Macrì, presidente di Estra decaduto, fino al 14 giugno quando il Tar potrebbe riabilitarlo se accoglie il ricorso? Le posizioni divergono. Urge una sintesi comune ma al momento le linee sono due se non tre. C’è chi accelera per la surroga di Macrì (la Lega e non solo), in nome della rappresentatività di Arezzo cui spetta in Estra l’espressione più alta ma al momento vacante. Lo stesso sindaco Ghinelli sarebbe incline a individuare un tecnico. Si invocano figure di alto profilo.

Ben altra è la linea di Fratelli d’Italia, stabilita nel recente direttivo. Congelare la situazione in Estra, altrimenti se va proprio individuato un sostituto di Macrì, che sia un tecnico di area Fratelli d’Italia. Altrimenti si rimetta mano a tutto per riequilibrare gli incarichi, tra giunta e partecipate. Nel partito della Meloni, sembra di percepire delusione e irritazione per quello che viene avvertito come un atteggiamento “ossessivo” e “ostile”, soprattutto da parte degli alleati della Lega ma non solo.

Un attacco persistente in materia di partecipate, come l’interrogazione leghista per fare lo screening dei consiglieri comunali (su consulenze e incarichi) e la questione Macrì. Il fatto poi che Lega e Forza Italia siano a livello nazionale al governo con il Pd, acuisce la mancata sintonia. Tra i meloniani e salviniani ormai da un po’ la corda è tesa, con reciprochi attacchi e accuse di corsa alle poltrone. Quanto a Ghinelli, invitato da FdI ad assumere le redini della maggioranza, lo sforzo per il compattamento dovrà tuttavia passare da scelte nette, che possono lasciare scontenta una delle parti.

In un clima fluido ed elettrico, l’incontro era in programma per oggi pomeriggio. Ma non ci sarà. Erano già definite le delegazioni trattanti - per Fratelli d’Italia il coordinatore provinciale Francesco Lucacci e il consigliere regionale Gabriele Veneri, per Forza Italia Bernardo Mennini, per la Lega Matteo Grassi ed Enrico Ammirati, per Ora Ghinelli il sindaco, la vice Tanti e Sarri. Ieri sera l’incontro è stato annullato ma resta inteso che la quadratura andrà trovata in altra data. Mentre lunedì prossimo Ghinelli incontrerà i sindaci di centrodestra.

Fonti vicine a FdI parlano di una opzione in base alla quale mettere sul tavolo di maggioranza tutte le partecipate ed un nuovo equilibrio, valorizzando e pesando tutto l’assetto di governo diretto (giunta) e indiretto (partecipate). Fratelli d’Italia non da ora sottolinea lo sbilanciamento su Ora Ghinelli e Forza Italia e chiede, se di verifica generale si tratta, di mettere in discussione tutte le partecipate a partire da Atam.

L’opzione due, è lasciare tutto fermo su Estra in attesa di giugno, per ragioni di opportunità, considerato anche che in pochi mesi non ci si improvvisa presidenti di Estra. Se si vuol procedere con la surroga, allora deve essere in continuità (quindi in quota Fratelli d’Italia), con un tecnico di area di livello e di riconoscibilità nazionale. Per Fratelli d’Italia, poi, Coingas è da mantenere inalterato (quindi con Franco Scortecci presidente) mentre Nuove Acque, la cui presidenza deve essere rinnovata e spetta ad Arezzo, sia guidata da un figura della Lega.

