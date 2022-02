Arezzo, finestra del tribunale si stacca e colpisce vice procuratore onorario: leggermente ferito

18 febbraio 2022 a

Finestra del tribunale si stacca e colpisce alla spalla il vice procuratore onorario Bernardo Albergotti. L’infortunio è successo ieri mattina alla Vela, l’ala moderna del palazzo di giustizia di Arezzo, nell’ufficio del dottor Albergotti, che svolge il ruolo di pubblico ministero di udienza nei processi, ormai da molti anni. La pesante finestra metallica, di quelle “a compasso” è uscita dai fermi e ha colpito Albergotti procurandogli dolore e un lieve trauma. Al tribunale sono intervenuti i sanitari e il vice procuratore onorario è stato accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti. Prognosi di alcuni giorni. Nulla di grave, fortunatamente. Una squadra di tecnici si è prontamente interessata del caso per rimettere in sicurezza la finestra.

L.S.

