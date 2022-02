Banditi svaligiano due banche nel Valdarno e si dileguano con decine di migliaia di euro

18 febbraio 2022 a

Banda di ladri svaligia le filiali della Banca del Valdarno di Cavriglia e San Cipriano. E' successo tra le due e le tre della notte tra giovedì 17 febbraio e venerdì 18. I malviventi erano almeno in tre, hanno scassinato gli ingressi e sono riusciti a impossessarsi delle cassette contenenti il denaro contante a disposizione dei bancari. Si tratta di cassette non murate, che quindi sono state asportate con relativa facilità. Il danno è in corso di quantificazione, ma ammonta sicuramente a svariate decine di migliaia di euro.

Immediatamente sono state fatte confluire sul posto le pattuglie delle stazioni Carabinieri di Cavriglia, Castelnuovo dei Sabbioni, Terranuova Bracciolini e della Radiomobile. Inoltre, è intervenuto sul posto personale specializzato per l'esecuzione dei rilievi tecnici. I militari dell'Arma sono riusciti praticamente subito a individuare l'auto utilizzata per gli spostamenti sul territorio, risultata rubata pochi minuti prima del colpo, e le cassette, purtroppo già svuotate. Proseguono le indagini.

