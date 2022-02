Arezzo, l'orafo Alano Maffucci a 80 anni scala fino a 1.300 metri per la "sua" Madonna del Conforto

Alessandro Bindi 19 febbraio 2022 a

a

a

All'età di 80 anni sale fino a 1300 metri di altezza per rendere omaggio alla Madonna del Conforto. È Alano Maffucci il conosciuto e stimato maestro orafo aretino, appassionato di alpinismo e di escursioni in montagna a compiere l'impresa devozionale raggiungendo il Pratomagno dove lui stesso nel 1992 aveva collocato la sacra immagine votiva all'interno di una nicchia scavata dalla natura.

Un'edicola nella roccia raggiungibile attraverso il sentiero che proietta in località Tre Punte dove finisce la via ferrata del Pratomagno, tracciata proprio da Alano Maffucci con ganci e cavi d'acciaio installati assieme al gruppo della sezione aretina del Cai nel lontano 1992. Un luogo caro a Maffucci utilizzato per allenarsi alimentando la passione per le arrampicate e le escursioni che lo hanno visto scalare, negli anni, molte cime tra cui il Monte Cervino, il Monte Rosa e percorrere le più importanti vie ferrate d'Italia.

Ormai da tre anni Maffucci ha abbandonato l'alpinismo ma l'escursione in Pratomagno, è l'appuntamento annuale che per lui continua ad essere irrinunciabile nel giorno della ricorrenza del miracolo della Madonna del Conforto: “Da 25 anni” racconta Alano Maffucci “raggiungo il Pratomagno per portare i fiori alla Sacra Immagine della Madonna del Conforto che, ho collocato in una nicchia naturale, sulla roccia”.

Tanti ed emozionanti sono i ricordi legati alla mattonella in ceramica a rilievo che è stata benedetta il 21 settembre 1997 dal vescovo di Arezzo Padre Flavio Roberto Carraro. Un luogo, diventato caro alla famiglia Maffucci e ai tanti escursionisti, dove è salito anche monsignor Gualtiero Bassetti il 30 settembre 2000. “Ogni 15 febbraio” racconta Maffucci “mi reco all'edicola votiva alle Tre Punte e provo una grande emozione. È un piacere vedere di anno in anno che molti escursionisti si fermano per una preghiera alla Madonna e lasciano un pensiero”. Un luogo di pellegrinaggio e di fede dove è stratificato il passaggio di Maffucci e i suoi ricordi di fede e di preghiera.

“Nel giorno della Madonna del Conforto sono salito in Pratomagno con la neve, la pioggia e il ghiaccio, percorrendo il sentiero escursionistico. In passato, per raggiungere l'edicola votiva, ho dovuto utilizzare la piccozza e i ramponi. Quest'anno, poiché il 15 febbraio ha piovuto, ho rimandato l'appuntamento al giorno successivo. È stata un'esperienza emozionante, come sempre”.

Ci sono fede e passione racchiusi nei racconti di Alano Maffucci. “Indimenticabile e commovente il giorno della benedizione impartita all'effige della Madonna del Conforto dal vescovo Padre Flavio Roberto Carraro. Dopo la collocazione dell'immagine, avevo programmato la benedizione con l'amico frate Bruno appassionato di montagna ma la sua improvvisa morte prematura ha impedito che potesse salire in Pratomagno.

L'allora vescovo padre Roberto Flavio Carraro non si tirò indietro e salì con me per la cerimonia mantenendo la promessa della benedizione. Fu una giornata indimenticabile. Ricordo l'escursione con il vescovo che aveva i sandali e la messa celebrata nel piazzale di Monte Lori. Un momento di fede al quale parteciparono moltissime persone”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.