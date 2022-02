"Picchiato dal buttafuori", la discoteca di Arezzo: "No violenza ma attendiamo chiarezza, qui svago in sicurezza"

19 febbraio 2022 a

a

a

“Sono fatti che non devono succedere ma sono avvenuti fuori dal nostro locale e con una dinamica che attendiamo venga accertata con precisione”. Fabrizio Biagioni, gestore della discoteca Class, ci tiene a intervenire sull’episodio dell’altra notte (tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio). Un giovane aretino, 22 anni, ha sporto denuncia riferendo di essere stato aggredito da un buttafuori. “Dispiace dover leggere queste parole, il nostro primo obbiettivo è quello di offrire momenti di svago e divertimento ai nostri clienti, tutelando in primis la loro sicurezza, sopratutto in questo momento di riapertura dopo quasi due anni di stop”, premette Biagioni, imprenditore impegnato su più fronti. “Sì, quello che è accaduto venerdì notte, a prescindere dalle dinamiche che verranno accertate nei prossimi giorni, sono fatti che non devono succedere. Dalle prime immagini e racconti che ci hanno riportato, abbiamo constatato che all’interno del locale non ci sono stati problemi di nessun genere. I fatti sono successi all’esterno quando il locale si apprestava a concludere la serata”. Biagioni prosegue: “Il ragazzo era stato fatto uscire dall’interno del locale in modo corretto, il ventiduenne dopo poco si sarebbe ripresentato di fronte agli addetti alla sicurezza usando modi e atteggiamenti scontrosi, pretendendo di entrare, la situazione dopodiché sarebbe degenerata”. Il titolare del Class quindi aggiunge: “Come società ci dissociamo da qualsiasi atto di violenza ma come detto il nostro primo interesse è far divertire in modo intelligente le persone all’interno e allontanare chi non si sa comportare. Negli anni fortunatamente non abbiamo mai avuto problemi, creare aggregazione ed educare anche i giovanissimi, sensibilizzando sulle varie problematiche fa parte del nostro lavoro ma purtroppo negli anni questo non ci è mai stato riconosciuto. Ma, come si dice, ‘fa sempre più rumore un albero che cade, che una foresta che cresce’. Concludiamo - termina Biagioni - dicendo che prestiamo massima collaborazione sia nei confronti del ragazzo che nei confronti dell’agenzia di sicurezza per poter effettuare le opportune verifiche del caso”. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Arezzo. Il giovane ha riferito di una testata, uno schiaffo e dei calci da parte di un buttafuori: lamenta lesioni al volto refertate al pronto soccorso. La ricostruzione dell’accaduto, tramite testimoni e telecamere, deve essere fatta e ogni conclusione è prematura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.