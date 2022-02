Arezzo, necropoli etrusca nella valle delle Piagge. Libro svela storia e territorio

Alessandro Bindi 19 febbraio 2022 a

Riemerge l'antica necropoli etrusca aretina grazie agli studi di Giovanni Nocentini.

Documenti e riflessioni hanno dato forma all'indagine pubblicata nelle 140 pagine del libro “Una vasta necropoli nella valle delle Piagge”, presentato ieri alla Casa dell'Energia.

L'autore ipotizza uno straordinario scenario. Tra Cincelli, Cafaggio e Pieve San Giovanni nella valle delle Piagge, recentemente al centro di polemiche per essere indicata come area da trasformare in cava, nei secoli scorsi gli etruschi avevano edificato la necropoli. La città dei defunti, secondo lo studio durato oltre due anni, avrebbe abbracciato l'area che dal torrente Faltognano va verso il torrente Vialla. Una ubicazione tra i due affluenti dell'Arno che rafforza l'ipotesi della necropoli in quell'area vasta dal diametro di 4mila metri. “Gli etruschi” spiega Giovanni Nocentini “edificavano le loro necropoli secondo schemi ben precisi, dividendo il territorio in un microcosmo”.

Giovanni Nocentini, dopo una carriera nell'amministrazione comunale aretina, ha dedicato trent'anni della sua vita allo studio del territorio. Laureato in storia dell'arte e antropologo delle religioni dopo un percorso di studi biblici e studi sul pensiero cristiano, esperto di culti precristiani, ha alimentato i propri studi e la passione fino a focalizzare la sua attenzione nella valle delle Piagge a Capolona.

Ed è lì che ha scoperto tombe a tholos, ovvero a falsa cupola, alcune affossate tra gli olivi, altre esterne e ben accessibili. La ricerca condotta da Nocentini ha fatto scoprire anche antiche iscrizioni su pietra, tutte ancora da decifrare. Lo storico dell'arte, ha poi individuato quella che era la via pensile che da Arezzo, attraversando Quarata, portava alla necropoli.

“La strada pensile è ancor oggi dritta sopra i campi” puntualizza Nocentini “e l'orientamento è al tramonto del sole”. Lo storico ha ricostruito mappe e viabilità a testimonianza che dalla città di vivi si poteva raggiungere la città dei morti posizionata a nord ovest in una zona ben visibile dall'acropoli, separata da un corso d'acqua e che doveva essere raggiunta dopo essere traghettati attraversato il fiume.



“Sono tutte informazioni” aggiunge Nocentini “che ci riconducono agli etruschi e all'ideologia funeraria per cui avevano una concezione sacra della vita e della morte”. Le caratteristiche per essere la necropoli etrusca aretina, mai scoperta, ci sono quindi tutte e Nocentini, che ha condotto gli studi avvalendosi della collaborazione di Maria Luisa Lapini presidente del comitato delle Piagge e conoscitrice del territorio, non ha tralasciato di segnalare alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggi tutte le emergenze scoperte, indicando esattamente dove si trovano le tombe e alcuni tratti di mura antiche.

Tracce importanti per le quali ha ottenuto le congratulazioni dell'ente. “La Soprintendente mi ha scritto” spiega Nocentini “ringraziandomi per la meritoria segnalazione e si è impegnata a nominare un archeologo per avviare verifiche e studi in modo da mettere eventualmente sotto tutela il territorio indicato”. Nel frattempo Nocentini ha racchiuso le sue ricerche preliminare in un interessante volume che sta già suscitando interesse.

