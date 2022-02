Arezzo, anche un motocarro sfreccia sulla pista ciclopedonale. Anarchia nel tunnel

Alessandro Bindi 20 febbraio 2022 a

Giungla circolazione nel tunnel di via Trasimeno ad Arezzo. Pericolo investimento per pedoni e ciclisti. Ciclomotori sfrecciano sulla pista ciclabile percorsa anche da motocarri a tre ruote.

L’obiettivo del Corriere di Arezzo ha immortalato un motocarro Ape che intorno alle 10,30 di ieri mattina ha imboccato a tutto gas il tunnel a dispetto della cartellonistica che indica la percorribilità esclusivamente per ciclisti e pedoni. La zona 30 a Saione ha ritinteggiato le carreggiate del quartiere nell’ottica di proteggere l’utenza debole della strada ed ha rivisitato anche il tunnel di via Trasimeno che attraversa la ferrovia collegando via Mecenate a via Isonzo.

Un tratto di strada dove il problema della promiscuità tra pedoni e ciclomotori esiste da tempo e per risolvere il quale l’amministrazione comunale è intervenuta alcune settimane fa indicando la soluzione di trasformare la carreggiata riservata a ciclomotori in un percorso pedonale e ciclabile.

Il sottopasso di via Trasimeno quindi dal 29 gennaio è per scelta della giunta Ghinelli diventato esclusivamente ciclopedonale.

La novità non è però entrata tra le abitudini degli aretini e il divieto di transito ai motoveicoli e ai ciclomotori, spesso è disatteso. Numerose le segnalazioni che si stanno moltiplicando in queste ore con i pedoni e i ciclisti costretti a fare lo slalom tra chi in modo imprudente imbocca il tunnel sfrecciando a tutto gas mettendo in pericolo l’incolumità di chi lo percorre a piedi o in sella alla bicicletta.

Il pericolo è che il non rispetto del codice della strada finisca per vanificare la bontà dei lavori di conversione del sottopasso che rientrano all’interno del più ampio intervento di realizzazione della zona 30 Saione e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale degli utenti deboli della strada con l’obiettivo anche di incentivare l’uso di mezzi di mobilità sostenibile, oltre al miglioramento della qualità del decoro urbano e alla riqualificazione del quartiere.

Un decoro che comunque l’amministrazione comunale ha tralasciato nel tunnel di via Trasimeno lasciando spazio all’incuria. Intorno alle ciclabili tinteggiate recentemente, evidenti restano i segni del degrado cui si sommano comportamenti incivili. Le pareti del tunnel sono imbrattate a colpi di bomboletta spray e ben leggibili restano le oscenità tratteggiate dai vandali.

Le infiltrazioni di acqua invece rendono scivolose le scalinate e il percorso pedonale separato dalla ringhiera è di fatto impraticabile se non a rischio di caduta. Il nuovo marciapiede disegnato sull’asfalto, è invece addirittura utilizzato come parcheggio per il carrello della spesa. Ieri mattina infatti a rendere ancor più complicata la circolazione nel tunnel c’era pure l’ostacolo a quattro ruote prelevato da qualche supermercato e abbandonato sull’asfalto riservato a marciapiede.

A corredo di un angolo di città, dove il degrado batte il decoro, resta poi il manufatto riservato all’ascensore, immobile da decenni, e adesso avvolto dalla rete da cantiere che lo rende ancor più evidente come un monumento all’incuria e ad un’opera pubblica mai utilizzata.



