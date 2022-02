Arezzo si fa ammirare con la fiction e pregusta l'effetto Fosca Innocenti come promozione della città

Sara Polvani 20 febbraio 2022 a

Ascolti da record anche per la seconda puntata di Fosca Innocenti. La serie tv giallo-rosa girata ad Arezzo con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, trasmessa venerdì scorso su Canale 5, ha registrato oltre 3,5 milioni di telespettatori. L’episodio è disponibile anche in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Fosca Innocenti va in onda sul piccolo schermo da venerdì 11 febbraio. La prima puntata ha fatto registrare 4 milioni di telespettatori con il 19% di share. Un record di telespettatori dunque e una grande vetrina per la città di Arezzo, ripresa con i suoi scorci suggestivi anche dall’alto con i droni.

Anche il sindaco Alessandro Ghinelli, con un post sui social, ha espresso soddisfazione: “Un’altra serata di successo per la seconda puntata di Fosca Innocenti con 3 milioni e 523 mila spettatori. Anche in questo episodio da incorniciare le riprese della nostra bella città”.

Per Arezzo da subito un grande successo a livello nazionale quindi con la fiction tv diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, che segna il ritorno di Vanessa Incontrada nella serialità targata Mediaset.

Accanto a Incontrada, che interpreta il vicequestore Fosca, si trovano Francesco Arca, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Claudio Bigagli.

Fosca Innocenti è una professionista delle forze dell’ordine con un dono straordinario: il suo olfatto, che le permette di risolvere i casi brillantemente. Intorno a lei, si trova una squadra di polizia quasi tutta al femminile. Fosca dovrà affrontare storie di provincia, problemi quotidiani e delitti.

Un micromondo immerso nella natura che in quattro puntate racconta dei temi universali attraverso le indagini della protagonista.

“Un successo di pubblico che ci fa piacere”, ha commentato l’assessore comunale al Turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour, Simone Chierici. “Anche il secondo episodio è andato bene. L’obiettivo per cui ci siamo impegnati si sta raggiungendo: le immagini di Arezzo sono molto belle e di qualità. Banijay è una casa di produzione notevole. Sulla qualità delle immagini non avevamo dubbi e le riprese lo dimostrano. Una bella vetrina per Arezzo e una bella promozione per la città”.

“Sono in tutto quattro puntate, Arezzo è citata e si vede”, ha concluso Chierici. “È chiaro che quando si è collaborato l’obiettivo era questo, far vedere degli scorci di Arezzo e provincia. Il campo di girasoli credo sia Montecchio. Nei prossimi episodi ci saranno altre location, piazza San Domenico oltre a Piazza Grande che è la centrale”.



