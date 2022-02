Arezzo, pasticcere e panificatore apre nuovo locale con dodici posti di lavoro

Alessandro Bindi 21 febbraio 2022 a

a

a

Vitalità imprenditoriale più forte della pandemia. In via Romana ad Arezzo il conosciuto imprenditore, maestro pasticciere e panificatore, Luca Ciardi apre un nuovo locale dei “Fratelli Ciardi” e dà lavoro a 12 addetti del settore della pasticceria, della gelateria, della cioccolateria e della caffetteria in un momento in cui non è neppure semplice trovare professionalità da impiegare dietro ai banconi dei bar.

L’arteria commerciale d’ingresso alla città, con l’apertura del nuovo esercizio pubblico dei Fratelli Ciardi che si aggiunge a Et Voilà di via Vittorio Veneto e allo storico laboratorio della panificazione di via Romana avviato nel 1986 dall’indimenticato Alberto assieme al padre, è ancora più dolce.

Si allunga quindi la linea di bontà e di prelibatezze che dai centralissimi Bastioni mira dritta verso la valdichiana, tracciata da nomi storici e noti del settore della pasticceria, panetteria e cioccolateria. A partire dai Bastioni con il locale dei Fratelli Pierozzi, passando per l’ex bar Magi di via Vittorio Veneto - la cui gestione è recentemente passata di mano tenendo in vita un locale storico - prosegue fino a via Romana con la nota cioccolateria Vestri e la pasticceria Varese.

Una dolcissima striscia lunga tre chilometri arricchita da numerosi esercizi pubblici - una trentina - per un settore che non smette mai di resistere e investire grazie al coraggio e alla professionalità di imprenditori che trovano la forza di affrontare nuove sfide per guardare al futuro con scelte innovative e moderne.

“L’idea di investire nella mia attività - spiega Luca Ciardi - è arrivata durante il lockdown. La pandemia ha stravolto gli equilibri cui eravamo abituati. Come fornaio non mi sono mai fermato ma il mondo circostante è cambiato velocemente. Giudico il coronavirus, uno tsunami e quindi ho voluto cercare la voglia di investire nel futuro trovando soluzioni aggiuntive e nuovi stimoli”.

Per Luca Ciardi, il locale appena inaugurato è di sicuro una crescita professionale con 150 metri quadrati, cento posti seduti, eleganti e spaziosi dehors esterni e dodici addetti, altamente professionalizzati all’interno di spazi accoglienti. “Sono stati mesi intensi ma adesso i sacrifici si sono concretizzati”. La clientela si è già affezionata e in città sale la curiosità di fare un pit-stop al Bar dei Fratelli Ciardi dove la parola d’ordine è qualità, arricchita dalla garanzia dei prodotti biologici.

“La scelta - spiega Luca - è quella di servire il caffè biologico, il latte biologico, i vini biologici e addirittura lo champagne biologico”. Qualità, esperienza ultra decennale del titolare, professionalità acquisita dal personale impiegato nella pasticceria, cioccolateria e gelateria ed ecco che il locale è già entrato nelle abitudini degli aretini di tutte le età. Giovani e meno giovani, famiglie e single per l’appuntamento con la tazzina del caffè, la pausa pranzo, la merenda e l’aperitivo.

Vetrine accese quindi dalle 6 del mattino fino alle 21 a vantaggio anche del decoro e della sicurezza della zona. Il nuovo esercizio pubblico rappresenta persino un presidio per il territorio e un vantaggio per il decoro grazie all'elegante dehors che piace a residenti e automobilisti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.